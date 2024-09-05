Александр Лакерник: «Не слышал разговоров о допуске российских фигуристов на международные старты в этом году»

Лакерник заявил, что не слышал о возможном возвращении российских фигуристов на международные старты

Россияне отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

«Совет ISU – внутренний орган, в заседании которого участвует 10-12 человек. Если поднимется вопрос о допуске россиян, этот момент обсудит совет ISU, они могут в любой момент это решить.

Я не слышал разговоров о допуске российских фигуристов на международные старты в этом году», – сказал почетный вице‑президент ISU Александр Лакерник.