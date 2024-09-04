Андрей Кутовой: «Не думаю о возобновлении карьеры. Пробую себя в новых ролях, уже поставил больше восьми программ для фигуристов»

Андрей Кутовой заявил, что пока не думает о возобновлении карьеры

Кутовой – серебряный призер финала Кубка России и Мемориала Панина‑Коломенкина. В июне этого года 18-летний фигурист приостановил спортивную карьеру.

– Не приняли решение по карьере в фигурном катании?

– На данный момент не думаю об этом, не хочется ставить определенные временные рамки, пусть время покажет. Сейчас я пробую себя в новых ролях, уже поставил больше восьми программ для фигуристов, совсем скоро окажусь в совершенно новой для меня среде.

Я благодарен жизни за все, и если так сложится, что я вернусь, то буду очень рад, – сказал спортсмен.