Виктория Стрельцова: «Работаю сейчас над четверными сальховом и тулупом, над тройным акселем. Все примерно одинаково получаются»

Фигуристка Виктория Стрельцова рассказала о работе над элементами ультра-си

На первенстве Москвы Стрельцова заняла второе место с 209,04 баллами. В произвольной программе она прыгнула два четверных сальхова – сольно и в каскаде с двойным тулупом, а с тройного акселя упала.

«Межсезонье прошло хорошо. Работаю сейчас над четверными сальховом и тулупом и над тройным акселем, все примерно одинаково получаются.

Что мешает собраться на стартах? Нервничаю чуть-чуть», – сказала фигуристка.