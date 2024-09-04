Виктория Стрельцова: «Работаю сейчас над четверными сальховом и тулупом, над тройным акселем. Все примерно одинаково получаются»
Фигуристка Виктория Стрельцова рассказала о работе над элементами ультра-си
На первенстве Москвы Стрельцова заняла второе место с 209,04 баллами. В произвольной программе она прыгнула два четверных сальхова – сольно и в каскаде с двойным тулупом, а с тройного акселя упала.
«Межсезонье прошло хорошо. Работаю сейчас над четверными сальховом и тулупом и над тройным акселем, все примерно одинаково получаются.
Что мешает собраться на стартах? Нервничаю чуть-чуть», – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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