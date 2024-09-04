Евгений Плющенко: «Открыли в «Ангелах Плющенко» новые площадки под занятия теннисом, падел-теннисом и футболом»

Евгений Плющенко показал новые площадки для занятий спортом в своей академии

Двукратный олимпийский чемпион опубликовал видео с обзором площадок в телеграм-канале.

«В нашей академии в Горках-10 мы открыли наши новые спонтанные площадки под занятия теннисом, падел-теннисом и футболом ⚽️🎾

Благодарю Berkano, партнера нашей Академии, за участие в создании комфорта и функциональности наших пространств: арт-качели и арт-мебель, олимпийские светящиеся кольца. Особая благодарность за их уникальные световые решения!» – написал Плющенко.