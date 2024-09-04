Ректор МГУСиТ: «Валиева многого достигла в спорте и заявила о себе на весь мир. Мы верим, что ее ждет прекрасное будущее в качестве тренера‑преподавателя»
«Российская фигуристка Камила Валиева стала студенткой первого курса бакалавриата Московского государственного университета спорта и туризма. Безусловно, мы очень гордимся выбором Камилы.
В МГУСиТ обучаются профессиональные спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, Заслуженные мастера спорта России, МС, КМС. Мы готовим тренеров и в целом специалистов спортивной отрасли в сотрудничестве со столичными и всероссийскими спортивными федерациями.
Камила многого достигла в спорте и заявила о себе на весь мир, мы верим, что ее ждет прекрасное будущее и в качестве тренера‑преподавателя.
Профессорско‑преподавательский состав и коллектив университета помогут Камиле, как и всем студентам, освоить профессию тренера», – сказала доктор педагогических наук Наталья Масягина.
Камила Валиева приняла участие в открытии учебного года в МГУСиТ. Ее представили как олимпийскую чемпионку и чемпионку мира
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