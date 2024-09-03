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Жулин о перспективах Валиевой на телевидении: «Все для такой работы у Камилы есть: эрудиция, хорошая речь. Плюс она симпатичная»

Александр Жулин оценил перспективы Камилы Валиевой на телевидении

Ранее президент «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что фигуристка поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале.

«У Камилы может все получиться. Все для такой работы у нее есть: эрудиция, хорошая речь. Плюс она симпатичная.

Если она подучится и сможет раскрепоститься, то все будет отлично. Талантливый человек талантлив во всем», – сказал Жулин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
телевидение
logoсборная России
logoПервый канал
logoАлександр Жулин
женское катание
logoКамила Валиева
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