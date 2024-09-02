Наталья Бестемьянова: «Выбор Валиевой пойти учиться в МГИМО и работать на Первом канале – прекрасный. Это роскошный институт и прекрасная работа»

Наталья Бестемьянова высказалась о том, что Камила Валиева будет учиться в МГИМО

Ранее президент «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что фигуристка поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале.

«Считаю, что выбор Валиевой пойти учиться в МГИМО и работать на Первом канале – прекрасный. Это роскошный институт и прекрасная работа. Вообще для спортсмена, как и для обычного человека, образование очень важно. Это развивает личность, что всегда видно. Так что сильно рада, что Камилу поддерживают.

Отразится ли это на ее спортивной деятельности? На карьере Валиевой сказалось то, что она была уличена в допинге. Это сильно сказалось, а все остальное [учеба и работа] не может никак отразиться», – сказала Бестемьянова .