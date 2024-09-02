Наталья Бестемьянова: «Выбор Валиевой пойти учиться в МГИМО и работать на Первом канале – прекрасный. Это роскошный институт и прекрасная работа»
Наталья Бестемьянова высказалась о том, что Камила Валиева будет учиться в МГИМО
Ранее президент «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что фигуристка поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале.
«Считаю, что выбор Валиевой пойти учиться в МГИМО и работать на Первом канале – прекрасный. Это роскошный институт и прекрасная работа. Вообще для спортсмена, как и для обычного человека, образование очень важно. Это развивает личность, что всегда видно. Так что сильно рада, что Камилу поддерживают.
Отразится ли это на ее спортивной деятельности? На карьере Валиевой сказалось то, что она была уличена в допинге. Это сильно сказалось, а все остальное [учеба и работа] не может никак отразиться», – сказала Бестемьянова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости