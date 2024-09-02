Лайшев о поступлении Валиевой в МГУСиТ: «Хотел бы поздравить Камилу и ее родителей. Гордимся тем, что она наша воспитанница!»
Ренат Лайшев поздравил Камилу Валиеву с поступлением с МГУСиТ
Сегодня фигуристка выступила с речью на открытии учебного года в Московском государственном университете спорта и туризма.
«Хотел бы поздравить Камилу и ее родителей. Это чудесный и замечательный человек. Гордимся тем, что она наша воспитанница!» – сказал президент «Самбо-70».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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