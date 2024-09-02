  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Лайшев о поступлении Валиевой в МГУСиТ: «Хотел бы поздравить Камилу и ее родителей. Гордимся тем, что она наша воспитанница!»
12

Лайшев о поступлении Валиевой в МГУСиТ: «Хотел бы поздравить Камилу и ее родителей. Гордимся тем, что она наша воспитанница!»

Ренат Лайшев поздравил Камилу Валиеву с поступлением с МГУСиТ

Сегодня фигуристка выступила с речью на открытии учебного года в Московском государственном университете спорта и туризма.

«Хотел бы поздравить Камилу и ее родителей. Это чудесный и замечательный человек. Гордимся тем, что она наша воспитанница!» – сказал президент «Самбо-70».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
logoРенат Лайшев
Самбо-70
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ренат Лайшев: «Камила Валиева поступила в МГИМО, это престижно и радостно. Пойдет работать на Первый канал»
237вчера, 12:06
Ренат Лайшев: «У Валиевой есть предложения из различных вузов, потому что для учебного заведения престижно принять Камилу»
7926 июля, 15:30
Ренат Лайшев: «Валиева закончила школу на «хорошо» и «отлично», без троек. При этом никаких поблажек ей не было»
4328 июня, 13:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Первенство Москвы. Принева лидирует после четырех разминок, Стрельцова – 2-я, Андреева – 3-я, Лукашова, Стоцкая, Гордеева выступят с короткими программами
353сегодня, 14:15Live
Тарасова о суде академии Плющенко с Парсеговой: «Я против этого, сторонам надо уметь договариваться по-другому»
7сегодня, 14:13
Яна Рудковская: «Академия Плющенко судилась не с 12-летней девочкой, а с ее хитрож....ой и неблагодарной мамой. Справедливость восторжествовала»
146сегодня, 13:19
Камила Валиева приняла участие в открытии учебного года в МГУСиТ. Ее представили как олимпийскую чемпионку и чемпионку мира
191сегодня, 12:04
Софья Титова выступит на этапе Гран-при среди юниоров в Польше. Ее статус сменился с запасной на основную участницу
32сегодня, 11:21
Первенство Москвы. Лазарев выиграл короткую программу, Воронов – 2-й, Артем Федотов – 3-й, Колесников – 4-й
75сегодня, 10:44
Представитель стороны Парсеговой в суде: «Изучим документы и примем решение об апелляции. Будем бороться дальше»
64сегодня, 10:14
Суд постановил взыскать с матери фигуристки Парсеговой 1,8 млн рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко»
244сегодня, 10:05
Татьяна Тарасова: «Не верю, что в следующем сезоне покажут пятерной прыжок. Думаю, даже больше, чем через десять лет»
5сегодня, 08:38
Семененко о новой короткой: «Программа «Дюна» в постановке Йе Джи Шин была сделана в конце апреля. Ждем суда зрителей»
11сегодня, 08:30
Ко всем новостям
Последние новости
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39
Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
2629 августа, 12:48
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
329 августа, 09:18
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00
«Теперь мы всегда и везде вместе!» Трусовой и Игнатову подарили парные браслеты
9622 августа, 17:42Фото
Ушакова о видео с вечеринки: «Я вообще не употребляю алкоголь. В личный блог могу выставлять все, что посчитаю нужным»
3219 августа, 05:25
Александр Коган: «Писеев был великим руководителем. Япония, Германия, Польша, Италия и США выразили соболезнования»
14 августа, 18:12
Gensan Summer Cup. Томоно одержал победу, Цубои – 2-й, Накамура – 3-й, Наката выиграл юниорский турнир
13 августа, 19:35
Ирина Роднина: «На протяжении всей жизни Писеев трудился в области фигурного катания и во многом то, что было достигнуто, – результат работы Валентина Николаевича»
112 августа, 11:13