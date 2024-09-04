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  • «Таблетки для похудения – большая проблема. Но в лучшем случае журналисты позвонят Тарасовой – она скажет «проблемы не существует». Ильиных о фармакологии в спорте
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«Таблетки для похудения – большая проблема. Но в лучшем случае журналисты позвонят Тарасовой – она скажет «проблемы не существует». Ильиных о фармакологии в спорте

Елена Ильиных назвала большой проблемой таблетки для похудения у фигуристов

– Я, например, всю жизнь была уверена, что применительно к собственной профессии нужно обязательно поднимать какие-то острые вопросы. В фигурном катании, как, собственно, и в балете, одна из таких тем – таблетки для похудения. Это реально большая-большая проблема.

Но сейчас, когда она затрагивается кем-то из фигуристов, я порой начинаю думать, что поднимать ее бессмысленно. В лучшем случае журналисты позвонят Татьяне Тарасовой, которая скажет, что подобной проблемы в виде спорта не существует. Получается, тот, кто решился сказать о проблеме вслух, на самом деле всех обманул. Ну и зачем тогда вообще что-то обсуждать? Хотя для меня это немножко странно.

– Я всегда считала, что запрещенная фармакология в фигурном катании – нонсенс, однако сейчас мы уже начинаем привыкать к тому, что время от времени кто-то из фигуристов попадается на мочегонных препаратах. Вас это удивляет?

– На самом деле, да. Мне кажется, всем нам с детства вбивается в голову, что мочегонные препараты – это самое опасное и глупое, что только может быть. Хотя те же слабительные средства разрешены, и, если кто-то один этим пользуется, другие тоже начинают следовать этому примеру.

Нельзя есть мясо из Китая, потому что там могут содержаться запрещенные гормоны. То есть вроде бы никто в системном порядке об этом не рассказывает, не напоминает, но определенные правила сидят в голове у каждого фигуриста.

Точно так же на негласном уровне все знают: идешь на диспансеризацию – у тебя ничего не болит! Потому что иначе велика вероятность не получить допуск. Ситуаций, в которых фигурист пошел бы к врачу, ему прописали таблетки и он реально начал бы их пить, по-моему, не существует в природе, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных (после свадьбы – Елена Полунина).

И где билборды «Варвара, мы с тобой»? Почему Горобченко не защищают как Валиеву

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RT
logoсборная России
танцы на льду
logoЕлена Ильиных
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