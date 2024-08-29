И где билборды «Варвара, мы с тобой»? Почему Горобченко не защищают как Валиеву

История про допинг у 17-летней фигуристки Варвары Горобченко прожила ровно один день.

Во вторник РУСАДА объявило о 5-летней дисквалификации Горобченко за мельдоний и сибутрамин, найденные в ее пробе.

Угадаете, что было дальше?

«Разумеется, мы не согласны с этим. С моей точки зрения, конечно, политизированное решение. Если есть какие-то механизмы апелляции, то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», – выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков?

«Мерзавцы и беспредельщики. Конечно, нужно подавать апелляцию на это решение. С подонками надо бороться их же методами. Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке», – нет предела возмущению Татьяны Тарасовой?

«Горите в аду, суки. Все! Один ответ. За все ответят, придет время. За всех наших спортсменов, за наших погибших людей. Твари, за все ответите!» – кипит хореограф Алексей Железняков?

«Самое тяжелое и жесткое решение. Я, если честно, в шоке! Очень жалко, что загубили карьеру фигуристки», – вторит всем тренер Александр Жулин?

Конечно, нет. Это не актуальные крики и они совсем не про Горобченко.

Но цитаты из января 2024-го вы наверняка узнали. Тогда любой публичный человек, даже далекий от спорта, ловил волну на поддержке Камилы Валиевой: Бузова, Лоза, Волочкова, депутаты, сенаторы… Не вдаваясь в детали, не разбираясь в теме, не подбирая слов.

На Варваре Горобченко кассу не сделаешь, поэтому все молчат.

Ни одного билборда ни в Москве, ни в ее родном Волгограде. Или вам попадался баннер «Варвара, мы с тобой!» на Кутузовском?

Фигурное сообщество на паузе – Коган, Сихарулидзе, Лакерник, Чайковская, другие начальники. Даже от обычно сердобольной Тарасовой прозвучало лишь усталое «девочка, которая никогда не была в сборной, больших побед не одерживала, что вдруг все так прицепились?»

Депутаты, министры, политологи – где вы? Ау!

Где приглашения в шоу от Навки, Авербуха и тем более Плющенко – чтобы Горобченко имела возможность кататься и зарабатывать фигурным катанием? «Ангелы Плющенко» вообще выступили в традиционном жанре «мы ее не тренировали» , оставив спортсменку наедине с баном, родственниками и воспоминаниями о короткой бесславной карьере.

Но посмотрите, как до степени смешения похожи допинг-кейсы Горобченко и Валиевой:

● они ровесницы, родившиеся в 2006-м;

● гигантские сроки дисквалификации, которые не вмещаются в среднюю карьеру фигуристки;

● странные и, казалось бы, бесполезные препараты в пробах – почти витаминный триметазидин (в сочетании с легальными L-карнитином и гипоксеном) у Валиевой и его нарицательный аналог мельдоний (со сбивающим аппетит сибутрамином) у Горобченко;

● обе фигуристки находились в статусе «защищенных лиц», который подразумевал дополнительную защиту и упрощенный порядок доказывания, как запрещенный препарат попал в организм, но на практике оказался пустышкой;

● отложенное объявление о бане – у Валиевой спустя два месяца после сдачи пробы; у Горобченко вообще прошло больше года;

● даже оправдания близки: у Валиевой дедушка, у Горобченко бабушка.

Тогда разница, получается, только в статусе фигуристок и количестве титулов?

Валиева – вундеркинд, «гордость нации», которую возвели в символы страны, Горобченко – ноунейм без особых таланта и умений.

А еще разница в том, что Камилу забанило злобное западное WADA, а Варвару – родное, почти басманное, РУСАДА. А значит на происки запада уже не свалишь – скучно.

Но есть в таком подходе нечто фальшивое, даже лицемерное.

Ведь если объем поддержки пойманных на допинге «детей» в фигурке зависит только от звучности их фамилий и громкости титулов – это уже не защита, а политическое средство .

Если допинг – зло, то исключений не может быть даже в случаях с безумными талантами. А если допинг не зло – то поддержка (психологическая, юридическая, финансовая) необходима не только великим, но и неизвестным.

Если четыре года от WADA – беспредел, политика и русофобия , то что тогда пять лет от РУСАДА?

Если «своих не бросаем » – то почему настолько избирательно?

Возможно, поддержка Горобченко еще впереди. Новость долетит до Пескова, очнутся Поздняков, Дегтярев, Журова, включатся Губерниев, Малахов, Соловьев.

Но похоже, здесь работает банальный принцип: защищать Валиеву – выгодно, а Горобченко – неинтересно.

Фигуристка, тренировавшаяся в академии Плющенко, получила 5 лет за допинг! Кто же виноват? 😉

Фото: angelsofplushenko.com ; РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид, Алексей Филиппов