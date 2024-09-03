Давыдов о контенте Лазарева в произвольной: «В планах добавить еще один четверной прыжок и тройной аксель»
Тренер Давыдов рассказал о планах фигуриста Лазарева исполнять пять четверных
Сегодня Лев Лазарев одержал победу на первенстве Москвы.
«Лев – работяга, с этого все начинается. Как провести спортсмена через весь сезон в хорошем физическом и моральном состоянии? Нельзя его держать все время в таком напряженном состоянии, надо где-то выдохи давать, это все равно волнами.
Человек не может с начала сезона и до конца все старты [успешно завершить], надо специально делать провалы, чтобы он выдохнул и обратно вернулся, чтобы организм успевал отдыхать, тем более контент очень тяжелый, он требует огромной концентрации.
В планах еще один четверной прыжок добавить и тройной аксель, планов много, посмотрим. Мы катали с акселем вместо риттбергера, в этот раз решили сильно не рисковать», – сказал Сергей Давыдов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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