Тарасова о сыне Плющенко Александре: «Уверена, что он не исполнит тройной аксель. Характер у него есть, но нет базовых данных»
Татьяна Тарасова считает, что сын Плющенко не исполнит тройной аксель
Ранее 11-летний Александр Плющенко пообщался с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным и пообещал исполнить тройной аксель в этом сезоне, а также начать изучение четверного прыжка.
«Думаю, что он не исполнит тройной аксель, уверена в этом. Характер у него есть, и хороший, но у него нет базовых данных», – сказала Тарасова.
Сын Плющенко пообщался с Овечкиным и пообещал сделать тройной аксель в сезоне
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости