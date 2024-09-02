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  • Тарасова о сыне Плющенко Александре: «Уверена, что он не исполнит тройной аксель. Характер у него есть, но нет базовых данных»
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Тарасова о сыне Плющенко Александре: «Уверена, что он не исполнит тройной аксель. Характер у него есть, но нет базовых данных»

Татьяна Тарасова считает, что сын Плющенко не исполнит тройной аксель

Ранее 11-летний Александр Плющенко пообщался с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным и пообещал исполнить тройной аксель в этом сезоне, а также начать изучение четверного прыжка.

«Думаю, что он не исполнит тройной аксель, уверена в этом. Характер у него есть, и хороший, но у него нет базовых данных», – сказала Тарасова.

Сын Плющенко пообщался с Овечкиным и пообещал сделать тройной аксель в сезоне

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
мужское катание
logoАлександр Плющенко
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