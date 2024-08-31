Даниил Глейхенгауз: «Хромых сейчас не говорит, что заканчивает. Пока она берет паузу, у нее побаливает спина, ей даются тяжело многие вещи»

Даниил Глейхенгауз высказался о будущем фигуристки Майи Хромых в спорте

«Майя сейчас не говорит о том, что она заканчивает. Пока она берет паузу, у нее побаливает спина, ей даются тяжело многие вещи, которые не всегда связаны с прыжками.

Она отдыхает от этого, она находится с нами в общении. Сейчас занимается тренерской деятельностью, она будет работать с совсем маленькими детьми», – сказал тренер и хореограф Глейхенгауз.