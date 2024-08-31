Даниил Глейхенгауз: «Хромых сейчас не говорит, что заканчивает. Пока она берет паузу, у нее побаливает спина, ей даются тяжело многие вещи»
Даниил Глейхенгауз высказался о будущем фигуристки Майи Хромых в спорте
«Майя сейчас не говорит о том, что она заканчивает. Пока она берет паузу, у нее побаливает спина, ей даются тяжело многие вещи, которые не всегда связаны с прыжками.
Она отдыхает от этого, она находится с нами в общении. Сейчас занимается тренерской деятельностью, она будет работать с совсем маленькими детьми», – сказал тренер и хореограф Глейхенгауз.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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