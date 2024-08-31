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Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Гримм и Савицкий, Муллен и Муллен, Борде и Шардэн выступят с произвольными танцами

31 августа на Гран-при среди юниоров в Риге танцевальные дуэты покажут произвольные танцы

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15:35 по московскому времени.

Вторая разминка

6. Сумире Йошида – Ибуки Огахара (Япония)

7. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)

8. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)

9. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада)

10. Мишель Дейч – Райан Ху (США)

Третья разминка

11. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)

12. Луиза Борде – Мартен Шардэн (Франция) 

13. Кэролин Муллен – Брендан Муллен (США)

14. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

15. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)

Положение после ритм-танца

1. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 62,95

2. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 61,97

3. Кэролин Муллен – Брендан Муллен (США) – 61,06

4. Луиза Борде – Мартен Шардэн (Франция) – 57,67

5. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада) – 56,59

6. Мишель Дейч – Райан Ху (США) – 56,17

7. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада) – 55,79

8. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция) – 53,69

9. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 52,54

10. Сумире Йошида – Ибуки Огахара (Япония) – 50,65 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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сборная Польши
Дарья Гримм
Михаил Савицкий
Сандрин Готье
Кентен Тьерен
Кэролин Муллен
Брендан Муллен
Ева Бернар
Амедео Бонетто
Мартен Шардан
Ноэми Мария Тали
Ноа Лафорнара
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