Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Гримм и Савицкий, Муллен и Муллен, Борде и Шардэн выступят с произвольными танцами
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Рига, Латвия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 15:35 по московскому времени.
Вторая разминка
6. Сумире Йошида – Ибуки Огахара (Япония)
7. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
8. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)
9. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада)
10. Мишель Дейч – Райан Ху (США)
Третья разминка
11. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)
12. Луиза Борде – Мартен Шардэн (Франция)
13. Кэролин Муллен – Брендан Муллен (США)
14. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
15. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)
Положение после ритм-танца
1. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 62,95
2. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 61,97
3. Кэролин Муллен – Брендан Муллен (США) – 61,06
4. Луиза Борде – Мартен Шардэн (Франция) – 57,67
5. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада) – 56,59
6. Мишель Дейч – Райан Ху (США) – 56,17
7. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада) – 55,79
8. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция) – 53,69
9. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 52,54
10. Сумире Йошида – Ибуки Огахара (Япония) – 50,65
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