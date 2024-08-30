Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
Евгения Медведева объяснила, почему спортсменкам важно выглядеть стильными
«Я постоянно говорю о том, как нужны спорт и тренировки каждому человеку. При этом иногда может показаться, что спорт – это исключительно про работу над собой и внутренний мир человека.
Но я уверена, что тренировки – это не только быть в красивой физической форме, но еще и получать удовольствие от формы спортивной – той, в которой тренируешься.
Согласитесь, желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно и стильно!» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Евгении Медведевой
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