Александра Игнатова прибыла в Мексику: «5 часов льда и 3 часа зала. Если останутся силы, можно еще на вторую тренировку пойти»

Александра Игнатова прибыла в Мексику, где проведет мастер-классы

С 30 августа по 1 сентября занятия с серебряным призером Олимпиады-2022 по фигурному катанию будут проходить в городе Толука, с 3 по 5 сентября – в Гуанахуато.

«Всем привет! Время 5:29 по мексиканскому времени, я уже приехала на каток, потому что в 6 у меня лед, тренировка моя – чтобы я не теряла форму.

И с 7:15 у меня начинаются мастер-классы до 16:30. Вот такое расписание: пять часов льда и три часа зала. И, в принципе, если еще останутся силы, можно еще на вторую тренировку пойти, но это посмотрим попозже», – сказала Игнатова в видео для телеграм-канала.