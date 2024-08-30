Александра Игнатова прибыла в Мексику: «5 часов льда и 3 часа зала. Если останутся силы, можно еще на вторую тренировку пойти»
Александра Игнатова прибыла в Мексику, где проведет мастер-классы
С 30 августа по 1 сентября занятия с серебряным призером Олимпиады-2022 по фигурному катанию будут проходить в городе Толука, с 3 по 5 сентября – в Гуанахуато.
«Всем привет! Время 5:29 по мексиканскому времени, я уже приехала на каток, потому что в 6 у меня лед, тренировка моя – чтобы я не теряла форму.
И с 7:15 у меня начинаются мастер-классы до 16:30. Вот такое расписание: пять часов льда и три часа зала. И, в принципе, если еще останутся силы, можно еще на вторую тренировку пойти, но это посмотрим попозже», – сказала Игнатова в видео для телеграм-канала.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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