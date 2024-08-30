Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Готье и Тьерен, Бернар и Бонетто покажут ритм-танцы
30 августа танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров в Риге.
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Рига, Латвия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
4. Кэролин Муллен – Брендан Муллен (США)
Вторая разминка
8. Луиза Борде – Мартен Шардэн (Франция)
9. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)
Третья разминка
12. Мишель Дейч – Райан Ху (США)
13. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада)
14. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада)
15. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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