Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Готье и Тьерен, Бернар и Бонетто покажут ритм-танцы

30 августа танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров в Риге.

Гран-при среди юниоров 1-й этап Рига, Латвия Танцы на льду Ритм-танец Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. Первая разминка 4. Кэролин Муллен – Брендан Муллен (США) Вторая разминка 8. Луиза Борде – Мартен Шардэн (Франция) 9. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция) Третья разминка 12. Мишель Дейч – Райан Ху (США) 13. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада) 14. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада) 15. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)