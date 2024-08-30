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Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Готье и Тьерен, Бернар и Бонетто покажут ритм-танцы

30 августа танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при среди юниоров в Риге.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первая разминка

4. Кэролин Муллен – Брендан Муллен (США)

Вторая разминка

8. Луиза Борде – Мартен Шардэн (Франция) 

9. Ева Бернар – Амедео Бонетто (Франция)

Третья разминка

12. Мишель Дейч – Райан Ху (США)

13. Ореа Синкон-Дебю – Эрл Джесси Селестино (Канада)

14. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Канада) 

15. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
танцы на льду
logoсборная Канады
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Германии
logoГран-при среди юниоров
Дарья Гримм
Михаил Савицкий
Сандрин Готье
Кентен Тьерен
Кэролин Муллен
Брендан Муллен
Ева Бернар
Амедео Бонетто
Ореа Синкон-Дебю
Эрл Джесси Селестино
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