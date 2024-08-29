Ари Закарян: «Малинин будет много удивлять болельщиков в этом спортивном году»
Агент Ильи Малинина заявил, что фигурист будет удивлять болельщиков в новом сезоне.
Американец Малинин – чемпион мира 2024 года.
— Правда ли, что Илья сейчас работает над пятерными прыжками?
— Сейчас Илья готовится к сезону, его первый старт через две недели. Начнем сезон в Италии, он будет много удивлять болельщиков в этом спортивном году.
В каждом своем появлении на льду он делает что‑то новое, меня это уже не удивляет, это стало некой закономерностью, — сказал Ари Закарян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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