Ари Закарян: «Малинин будет много удивлять болельщиков в этом спортивном году»

Агент Ильи Малинина заявил, что фигурист будет удивлять болельщиков в новом сезоне.

Американец Малинин – чемпион мира 2024 года.

— Правда ли, что Илья сейчас работает над пятерными прыжками?

— Сейчас Илья готовится к сезону, его первый старт через две недели. Начнем сезон в Италии, он будет много удивлять болельщиков в этом спортивном году.

В каждом своем появлении на льду он делает что‑то новое, меня это уже не удивляет, это стало некой закономерностью, — сказал Ари Закарян .