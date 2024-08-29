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Загитова о своей школе: «Хочу тренировать. Ловлю кайф от того, что причастна к пути ребят в фигурном катании»

Алина Загитова рассказала, что хотела бы тренировать юных фигуристов

– У вас планируется собственная школа в Казани. На какой стадии сейчас этот проект?

– Идет согласование проекта. Я хочу, чтобы это все было удобно для фигуристов и тренеров, чтобы в школе все было. Мы пытаемся найти лучшее решение. Я благодарна, что мне дали такую возможность.

Многие могут сказать: ей 22 года, а она уже открывает школу. Чему она может научить? Не буду спорить – мне действительно нужно набираться опыта в тренерской работе.

Но недавно у нас была репетиция с детьми, и коллеги сказали, что я хорошо лажу с ними. Могу донести без крика, что нужно делать.

– В целом вы и не обязано тренировать сами. Главное набрать команду, как вы сделали это с шоу.

– Да, не обязана. Но я хочу тренировать. Я ловлю кайф от того, что причастна к пути ребят в фигурном катании, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018. 

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Бизнес-Online»
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
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