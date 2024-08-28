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Дудаков приехал на Гран-при среди юниоров в Ригу с австралийкой Го и швейцаркой Бранденбург

Сергей Дудаков приехал на первый этап Гран-при среди юниоров в Ригу

Российский тренер на турнире сопровождает австралийскую фигуристку Андреа Го и представительницу Швейцарии Анастасию Бранденбург, сообщает журналист Майя Багрянцева. 

У обеих спортсменок Дудаков указан тренером в профиле на сайте ISU

Этап Гран-при среди юниоров в Риге стартует 29 августа. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал «Всем лутц!»
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logoсборная Швейцарии
женское катание
logoГран-при среди юниоров
сборная Австралии
Сергей Дудаков
Анастасия Бранденбург
Андреа Го
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