Дудаков приехал на Гран-при среди юниоров в Ригу с австралийкой Го и швейцаркой Бранденбург

Сергей Дудаков приехал на первый этап Гран-при среди юниоров в Ригу

Российский тренер на турнире сопровождает австралийскую фигуристку Андреа Го и представительницу Швейцарии Анастасию Бранденбург, сообщает журналист Майя Багрянцева. У обеих спортсменок Дудаков указан тренером в профиле на сайте ISU . Этап Гран-при среди юниоров в Риге стартует 29 августа.