Стало известно расписание контрольных прокатов юниорской сборной России.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

14 августа

Юноши, короткая программа

16:00

Девушки, короткая программа

17:15

15 августа

Юноши, произвольная программа

15:00

Девушки, произвольная программа

16:25

21 августа

Пары, короткая программа

15:00

22 августа

Пары, произвольная программа

15:00

28 августа

Танцы на льду, ритм-танец

15:00

29 августа

Танцы на льду, произвольный танец

15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Прокаты в прямом эфире покажет сайт Первого канала. Список участников в танцах на льду станет известен позднее.

Список участников

Юноши: Михаил Алексахин, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.

Девушки: Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчева, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Алена Принева, Любовь Рубцова, Екатерина Ципухина, Алиса Юрова.

Пары: Кира Доможирова – Илья Вегера, София Диана Касинс – Александр Брегей, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анна Москалева – Артем Родзянов, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Варвара Черемных – Андрей Рудь, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Таисия Щербинина – Артем Петров.