Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России

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Стало известно расписание контрольных прокатов юниорской сборной России.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

14 августа

Юноши, короткая программа

16:00

Девушки, короткая программа

17:15

15 августа

Юноши, произвольная программа

15:00

Девушки, произвольная программа

16:25

21 августа

Пары, короткая программа

15:00

22 августа

Пары, произвольная программа

15:00

28 августа

Танцы на льду, ритм-танец

15:00

29 августа

Танцы на льду, произвольный танец

15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Прокаты в прямом эфире покажет сайт Первого канала. Список участников в танцах на льду станет известен позднее.

Список участников

Юноши: Михаил Алексахин, Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Арсений Федотов.

Девушки: Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Милана Лебедева, Варвара Лисс, Валерия Литвинчева, Валерия Лукашова, Анна Ляшенко, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Алена Принева, Любовь Рубцова, Екатерина Ципухина, Алиса Юрова.

Пары: Кира Доможирова – Илья Вегера, София Диана Касинс – Александр Брегей, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анна Москалева – Артем Родзянов, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Варвара Черемных – Андрей Рудь, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Таисия Щербинина – Артем Петров.

64 комментария
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Скорей бы, сил уже нет видеть все эти посты про свадебных фэй и шоу-герлз.
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Дожили! Какое счастье!!!
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Как здорово, что начинается новый сезон. Всем участникам успехов и удачи. Надеюсь, нас ждёт интересный сезон и наконец-то только спортивные новости. Всех с началом сезона.
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Удачи всем участникам и здоровья!
И с началом сезона!
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Ответ АннаФ
Рубцова уже 3ые аксели во всю фигачит. Одна из самых перспективных на ближайшие два года. Странный наезд.
Лиза Андреева весь прошлый сезон тройные аксели фигачила, причем на соревнованиях, а не на тренировках и что-то ее даже в списках нет.
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Так мальчиков мало! Почему бы еще кого нибудь не пригласить
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Всех с началом сезона!
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Ураа. Даже не верится, что я вижу эту прекрасную новость. Совсем скоро бросаем все дела и к экрану). Желаю всем девочкам и мальчикам показать себя с наилучшей стороны и выступить красиво и чисто. Очень интересны новые программы. Всем, кто после перерыва, не волноваться, всё будет хорошо.
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Ответ Lennuci
Тренерок аксельков то приедет? Неужто и Леночку не выведет? Или негоже с холопами возиться, пока успехов не будет?
ка это не приедет?)) наконец-то он дождался звезды в своем коллективе и не позволит ее выводить кому-то другому)))
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Ответ АннаФ
У нее результатов нет и перспектив. А у Рубцовой есть хотя бы перспективы.
У Рубцовой в анамнезе операция на позвоночнике...
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Ответ Любитель_ФК
Лиза Андреева весь прошлый сезон тройные аксели фигачила, причем на соревнованиях, а не на тренировках и что-то ее даже в списках нет.
И квадсальхов уже предъявила почтейнейшей публике. Только здесь про это тишина...
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Жду, уже считаю не дни, а часы). Скоро увидим все программы целиком и с музыкой. Это будет праздник.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Не готов. Соколовская же сказала
вот что Колесникову в ТШТ не тренировалось....ушел.....и что хорошего....
+7
-2
+5
Ответ Pennywise
Да, так можно. Это прописано в критериях включения спортсменов в состав сборных.
только вот останься Рубцова у Василевского никаких критериев бы к ней не применяли..
+11
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Ответ Lolka12
А где-то покажут?
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Прокаты в прямом эфире покажет сайт Первого канала.
+6
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Ответ opty
Нууу... Пока не вернутся полноценные международные турниры с участием наших, настоящее ФК не вернется. Это все возня в песочнице. Возня крутая особенно у парников и одиночниц , но возней от этого быть не перестает... Вот такой субъективный пессимизм (((
О международке и вспоминать больно...
+6
-2
+4
Ответ Zhuuuzhik
Ура! Наконец-то)) З.Ы. А разве на юниорских прокатах не только сборники катаются? Просто увидела Лебедеву, которую я помню только по папе и ещё несколько девочек, которые не слишком известны.
Вы путаете Милану Лебедеву с Мирославой Лебедевой, последняя, действительно, больше известна из-за отца.
+5
-1
+4
Ответ АннаФ
Вот и я об этом недавно писала здесь. Мальчишек мало. Могли бы брата Воронова позвать. Парень классный. Перспективный. Или ещё кого. Угожаев из этого списка точно по взрослым будет в этом сезоне.
Младшего Воронова, как и младшего Федотова точно не могли, они ещё не юниоры даже "со скидкой", им на 1 июля нет 12 лет.
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0
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как быстро межсезонье пролетело! Скоро будем наслаждаться прекрасными прокатами!
+4
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+3
Ответ floret
Всех с началом сезона!
переживем август и, надеюсь, начнется настоящее ФК!
+4
-1
+3
интересно, почему Колесникова не позвали?
+3
-1
+2
Ответ Tattina
Димитриева-то куда? Он с прошлого сезона по взрослым. И результатами не блистал.
Рубцова результатами блистала.
+8
-6
+2
Аллилуйя 🙏❤️❤️
+7
-5
+2
Ну что, ждем танцоров, а там и взрослые контрольные прокаты, сезон начинается, ура!)
+2
0
+2
Все же в 15 или в 16 завтра?
На разных сайтах разное время,и везде написано,что московское))
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Ответ Адриана
Вы путаете Милану Лебедеву с Мирославой Лебедевой, последняя, действительно, больше известна из-за отца.
Прошу прощения
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Ответ Dmitryfromsibiria
Я например не припомню, чтобы спортсмена из резерва сборной, без титулов и весомых достижений, после пропуска сезона по любой причине, снова включали в состав сборной.
Виктория Морозова без титулов и достижений включена в юниорскую сборную после перенесенной травмы и операции из-за чего в прошлом сезоне пропустила главные старты. Кстати, Морозова была даже не в основе, а в резерве.
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Ответ Alla Belova
Все же в 15 или в 16 завтра? На разных сайтах разное время,и везде написано,что московское))
На сайте 1 канала в 16.
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Ответ Pennywise
АП тут не причем. Просто Рубцова сезон пропустила из-за травмы, а перед несостоявшемся сезоном была включена в состав сборной.
а сколько воплей было, когда по такому же принципу Хромых в резерв включили.. значит, можно было?
+9
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Ответ Lennuci
Тренерок аксельков то приедет? Неужто и Леночку не выведет? Или негоже с холопами возиться, пока успехов не будет?
К борту-то точно выйдет, не сомневайтесь! Это же вам не ежедневная тренировка какая-то)))
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