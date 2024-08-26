Распалась спортивная пара Влада Селиванова – Виктор Потапов

Теги сборная России пары Павел Слюсаренко Валерий Назаров Майя Шегай Евгения Лоскутова Андрей Шадерков Влада Селиванова Виктор Потапов Виктория Двинина Фигурное катание

Распалась спортивная пара Влада Селиванова – Виктор Потапов.

Об этом рассказал тренер Павел Слюсаренко.

Селиванова и Потапов – серебряные призеры первенства России среди юниоров 2024 года.

– У вас появились новые юниорские пары. Расскажете о них?

– Пара Влада Селиванова – Виктор Потапов распалась. Партнер будет кататься с другой девочкой – Викторией Двининой. Вика из Перми. Занималась одиночным катанием, с прыжками. Вместе с Витей они смотрятся хорошо. Надеюсь, ребят пригласят на сентябрьский просмотр юниоров в Новогорске.

Планируем, что на этом сборе будут Майя Шегай – Андрей Шадерков. Еще одна новая пара.

Валерий Назаров катается с Женей Лоскутовой. Она переехала к нам в Пермь. Если все успеем сделать, то покажем и их на сборе. Программы у всех поставлены. Готовимся, не форсируем.

В том сезоне, когда три наши пары перешли во взрослые, мы стали форсировать, чтобы подвести спортсменов чуть ли не в оптимальной форме к контрольным прокатам. Но это обернулось тем, что по сезону спортсменам чуть-чуть не хватило. Мы сделали выводы, повторять прошлый опыт не стали. Всему свое время, – сказал Слюсаренко.

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6 комментариев
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У Павла и его ТШ много уже пар среди взрослых и юниоров. Школа продуктивно работает, пользуется авторитетом среди парников и фигуристы успешно выступают. Посмотрим на новые пары в сезоне. Всем здоровья, благополучия и удачи !
+9
-1
+8
Знать бы кто это ещё
+4
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+3
Об этом было известно уже неделю назад.
+1
0
+1
там вроде пара и с Варварой Медведевой распалась
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Если Шегай снова сменит партнера, то только на букву "Ш" искать, чтобы не ломать традицию парных обозначений в среде болельщиков - ШШ.
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А что это за сентябрьский просмотр юниоров в Новогорске? Ещё одни контрольные прокаты что ли будут?
Всем новым парам--успешной подготовки к сезону и качественных выступлений!
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