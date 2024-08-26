Распалась спортивная пара Влада Селиванова – Виктор Потапов.

Об этом рассказал тренер .

Селиванова и Потапов – серебряные призеры первенства России среди юниоров 2024 года.

– У вас появились новые юниорские пары. Расскажете о них?

– Пара Влада Селиванова – Виктор Потапов распалась. Партнер будет кататься с другой девочкой – Викторией Двининой. Вика из Перми. Занималась одиночным катанием, с прыжками. Вместе с Витей они смотрятся хорошо. Надеюсь, ребят пригласят на сентябрьский просмотр юниоров в Новогорске.

Планируем, что на этом сборе будут – Андрей Шадерков. Еще одна новая пара.

Валерий Назаров катается с Женей Лоскутовой. Она переехала к нам в Пермь. Если все успеем сделать, то покажем и их на сборе. Программы у всех поставлены. Готовимся, не форсируем.

В том сезоне, когда три наши пары перешли во взрослые, мы стали форсировать, чтобы подвести спортсменов чуть ли не в оптимальной форме к контрольным прокатам. Но это обернулось тем, что по сезону спортсменам чуть-чуть не хватило. Мы сделали выводы, повторять прошлый опыт не стали. Всему свое время, – сказал Слюсаренко.