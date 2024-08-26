Слюсаренко о программе Доможировой и Вегеры под «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко»: «Подумали, что ребятам эти образы подойдут, особенно Кире»

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о новых программах своих юниорских пар.

На контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске группу Слюсаренко представили пары Таисия Щербинина – и Кира Доможирова – Илья Вегера.

– Для ваших спортсменов – Артема Петрова прошлый сезон сложился не очень удачно, и это было связано с травмой партнерши. Как сейчас обстоят дела, как проходила подготовка?

– Со здоровьем у Таси дела обстоят лучше. Пара уже выглядит более скатанной. Жаль, что в том сезоне травма Таси не дала возможности полностью реализовать им свой потенциал. Думаю, в этом году ребята выступят на более высоком уровне. Опыт есть и больше понимания, взаимодействия у них как у партнеров.

Тасе с Артемом мы поменяли произвольную программу («Enigma», «V for Vivaldi» – Duomo). Ставили своими силами – я, , Татьяна Тудвасева, хореограф Иван Малафеев. У нас подобралась хорошая команда. Помогал Сергей Плишкин. Короткую решили еще сезон откатать («Leave a Light On» – Tom Walker). Она получилась довольно удачной.

– Кира Доможирова – Илья Вегера.

– У ребят две новые программы. Поставил их Сергей Плишкин. Музыку мы выбирали вместе. В короткой – саундтрек из фильма «Маска», произвольная – «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко». Знакомые всем песни. Хотелось немного вернуться в прошлое, чтобы зрители постарше вспомнили школьные годы.

Подумали, что ребятам эти образы подойдут, особенно Кире, она сможет раскрыться в полной мере. Из-за внешних данных этой паре непросто подобрать подходящие образы, а нам хотелось, чтобы ребята смотрелись в программе органично. Решили попробовать эти. По отзывам, понравилось, – сказал .