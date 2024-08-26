Слюсаренко о программе Доможировой и Вегеры под «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко»: «Подумали, что ребятам эти образы подойдут, особенно Кире»

Теги сборная России травмы пары Татьяна Тудвасева Егор Закроев Павел Слюсаренко Таисия Щербинина Сергей Плишкин Артем Петров Кира Доможирова Илья Вегера Фигурное катание

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о новых программах своих юниорских пар.

На контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске группу Слюсаренко представили пары Таисия Щербинина – Артем Петров и Кира Доможирова – Илья Вегера.

– Для ваших спортсменов Таисии Щербининой – Артема Петрова прошлый сезон сложился не очень удачно, и это было связано с травмой партнерши. Как сейчас обстоят дела, как проходила подготовка?

– Со здоровьем у Таси дела обстоят лучше. Пара уже выглядит более скатанной. Жаль, что в том сезоне травма Таси не дала возможности полностью реализовать им свой потенциал. Думаю, в этом году ребята выступят на более высоком уровне. Опыт есть и больше понимания, взаимодействия у них как у партнеров.

Тасе с Артемом мы поменяли произвольную программу («Enigma», «V for Vivaldi» – Duomo). Ставили своими силами – я, Егор Закроев, Татьяна Тудвасева, хореограф Иван Малафеев. У нас подобралась хорошая команда. Помогал Сергей Плишкин. Короткую решили еще сезон откатать («Leave a Light On» – Tom Walker). Она получилась довольно удачной.

– Кира Доможирова – Илья Вегера.

– У ребят две новые программы. Поставил их Сергей Плишкин. Музыку мы выбирали вместе. В короткой – саундтрек из фильма «Маска», произвольная – «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко». Знакомые всем песни. Хотелось немного вернуться в прошлое, чтобы зрители постарше вспомнили школьные годы.

Подумали, что ребятам эти образы подойдут, особенно Кире, она сможет раскрыться в полной мере. Из-за внешних данных этой паре непросто подобрать подходящие образы, а нам хотелось, чтобы ребята смотрелись в программе органично. Решили попробовать эти. По отзывам, понравилось, – сказал Слюсаренко.

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11 комментариев
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За выбор музыки к ПП спасибо. Действительно, " Крылатые качели" и "Прекрасное далёко" напомнили о детстве и юности. Удачи обеим парам в сезоне !
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На самом деле, очень круто, что понимают, что объективно пара будет не очень органично смотреться во взрослых образах про большую любовь.
Нечасто сейчас это встретишь в фк, где сплошь и рядом 12летние Лары Фабиан)
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Программа классная, для внутреннего сезона так вообще идеально.
ИМХО: костюмы слишком очевидные.
Я сразу вспомнила Лизу Куликову с ее программой под музыку из фильма «Королек-птичка певчая». Там буквально одним воротничком подчеркнули и связь с фильмом и намек на возраст главной героини, не ушли в театр
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Илье тоже подходит!
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Подумала о том, что я с удовольствием почитала бы комментарии тех судей, кто оценивает на КП эти самые программы. Какие программы понравились и тп. Можно не после КП, а после окончания сезона, например
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Спасибо за программу - ностальгию . Очень хороший ТШ, каждый раз радует прокатами . Удачи !!
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Только отметила после короткой, как резко повзрослела Кира за лето, и тут опять маленькая девочка.
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Только что посмотрела программу Киры и Ильи, очень понравилась, прямо до мурашек, проностальгировала, даже не ожидала, что так зацепит. Спасибо команде.
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Мне тоже очень понравились эти программы! На юниорских стартах хотелось бы видеть больше именно таких программ, а не всякие там Малады и прочее такое. Тем более, что и "детской" музыки у нас--неисчерпаемый и пока почти не затронутый пласт!
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Ответ Ostinato
Подумала о том, что я с удовольствием почитала бы комментарии тех судей, кто оценивает на КП эти самые программы. Какие программы понравились и тп. Можно не после КП, а после окончания сезона, например
По итогам прошедших контрольных прокатов (и у юниоров и у взрослых) можно было бы ежегодно выпускать специальные дайджесты с участием специалистов и тренеров,--отметить как удачные находки, так и то, над чем надо поработать. И всё это, разумеется, сделать для зрителей, болельщиков, а не просто в кулуарах обсудить
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