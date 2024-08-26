Анна Царева: «У Захаровой был стрессовый перелом ладьевидной кости правой ноги, ей даже операцию делали, у нее уже артроз начался»

Фигуристка Мария Захарова вернется к соревнованиям после двухлетнего перерыва.

Об этом рассказала тренер спортсменки .

«Маша будет участвовать в соревнованиях, она два года не выступала, первый старт будет на этой неделе. У нее травма была, поэтому она года два не каталась, сейчас восстанавливается и стартовать будет. У нее был стрессовый перелом ладьевидной кости правой ноги, ей даже операцию делали, у нее уже артроз начался.

На самом деле мы сами не ожидали, что это столько времени займет. Она 10 месяцев вообще на лед не выходила, тем летом она вышла, поскольку 10 месяцев не каталась – организм наотдыхался, то это начинало болеть, то другое. Можно сказать, прошлый год тоже не каталась. Она будет стартовать, [звание] мастера спорта будет защищать, не знаю, как пойдет.

В этом году она закончила два класса за год, сдала ЕГЭ и поступила в ГЦОЛИФК на заочное», – сказала Царева.

16 лет. Последним стартом для нее было первенство Москвы осенью 2022 года, на котором она стала 6-й.