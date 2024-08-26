Анна Царева: «У Захаровой был стрессовый перелом ладьевидной кости правой ноги, ей даже операцию делали, у нее уже артроз начался»

Теги сборная России травмы женское катание Анна Царева Мария Захарова Фигурное катание

Фигуристка Мария Захарова вернется к соревнованиям после двухлетнего перерыва.

Об этом рассказала тренер спортсменки Анна Царева.

«Маша будет участвовать в соревнованиях, она два года не выступала, первый старт будет на этой неделе. У нее травма была, поэтому она года два не каталась, сейчас восстанавливается и стартовать будет. У нее был стрессовый перелом ладьевидной кости правой ноги, ей даже операцию делали, у нее уже артроз начался.

На самом деле мы сами не ожидали, что это столько времени займет. Она 10 месяцев вообще на лед не выходила, тем летом она вышла, поскольку 10 месяцев не каталась – организм наотдыхался, то это начинало болеть, то другое. Можно сказать, прошлый год тоже не каталась. Она будет стартовать, [звание] мастера спорта будет защищать, не знаю, как пойдет.

В этом году она закончила два класса за год, сдала ЕГЭ и поступила в ГЦОЛИФК на заочное», – сказала Царева.

Захаровой 16 лет. Последним стартом для нее было первенство Москвы осенью 2022 года, на котором она стала 6-й.

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только у меня вопрос: ради чего?

Я помню Машу, прекрасная девочка.

Но зачем эти жертвы? Ради звания МС?
+17
-2
+15
Ответ Viks
Комментарий скрыт
Можно, экстерн называется.
+16
-1
+15
Ответ Zhuuuzhik
Только у меня вопрос: ради чего? Я помню Машу, прекрасная девочка. Но зачем эти жертвы? Ради звания МС?
Скорее всего, Маша сама этого хочет.
+13
0
+13
Маше только здоровья.
+10
0
+10
Ответ olvl
Скорее всего, Маша сама этого хочет.
В любом случае, удачи ей!

Главное, чтобы здоровье сохранилось.
+10
0
+10
Ответ Любитель_ФК
Комментарий удален пользователем
Для МС ей не нужно быть в лидерах. МС не за места присваивают, а за выполнение тех. минимума.
+7
0
+7
Стрессовый перелом - опасная вещь, как мы видим. Недаром Соня Акатьева сезон поопускала. Всем здоровья.
+6
0
+6
Ответ Viks
Она - вундеркинд?
Для этого не обязательно быть вундеркиндом. Во всех колледжах программу 10-11 классов проходят за один год.
+6
0
+6
Ответ Zhuuuzhik
Только у меня вопрос: ради чего? Я помню Машу, прекрасная девочка. Но зачем эти жертвы? Ради звания МС?
Мало ли как жизнь сложится! Будет, например, на подкатки набирать, что она в объявлении укажет? Какие регалии и заслуги?
+4
0
+4
Ответ Lenivets
Она не была в лидерах в эру четверных, которых сейчас почти не осталось у наших девушек. Тройные вполне способна собрать, скольжение у неё прекрасное.
За скольжение звание Мастера спорта не получишь, да и про прекрасное скольжение , это ваше личное мнение. По-моему Захарова была обычная средняя фигуристка. А уж после такого перерыва, трудно себе представляю ее восхождение в самый разгар женского взросления.
+2
0
+2
Ответ Любитель_ФК
Звание "Мастер спорта" присваивается за выполнение тех. минимума на соревнованиях высокого уровня, чемпионата Мира , Европы, России и финала Кубка России и занятые места тоже учитываются и даже очень учитываются, а ей еще нужно попасть на эти соревнования, а про занятые места , я уже молчу.
За занятые места присваивают звание «мастер спорта международного класса», а МС можно получить, откатав на этапе кубка и набрав нужные баллы за технику.
+2
0
+2
Ответ Алё? Алёна
Мало ли как жизнь сложится! Будет, например, на подкатки набирать, что она в объявлении укажет? Какие регалии и заслуги?
Мир клином что ли сошёлся на этом ФК? Пр мне так, репетиторы математики гораздо ценнее, чем все эти выдающиеся тренеры спорта и артистов
+4
-2
+2
Ответ Zhuuuzhik
Только у меня вопрос: ради чего? Я помню Машу, прекрасная девочка. Но зачем эти жертвы? Ради звания МС?
Ради будующей профессии, вероятно.
+2
0
+2
Ответ Любитель_ФК
Комментарий удален пользователем
Она не была в лидерах в эру четверных, которых сейчас почти не осталось у наших девушек. Тройные вполне способна собрать, скольжение у неё прекрасное.
+4
-2
+2
Ответ Viks
Она в каком колледже её прошла?
Причем тут колледж?! Есть такая форма обучения, как экстернат. И существует она уже очень давно
+2
-1
+1
Ответ Viks
Она в каком колледже её прошла?
А для этого и колледж не нужен. В Москве школ-экстернатов сейчас очень много.
Наберите, например, "ЕГЭ-Центр", у них около 20-ти адресов таких школ в самых разных районах Москвы.
Есть и онлайн-школы с такими же задачами, выдают аттестаты государственного образца.
+1
0
+1
Фигурное катание травмоопасный вид спорта. Дети и взрослые подвержены травмам и не одной, к сожалению, в процессе занятий и соревнований. Маше здоровья, удачи, благополучия и успехов в учёбе.
+3
-2
+1
Ответ Viks
Она в каком колледже её прошла?
Она прошла в обычной школе. Это могут сделать все, а не только вундеркинды, чтоб не тратить год на бесполезные занятия.
0
0
0
Ответ Pennywise
Для МС ей не нужно быть в лидерах. МС не за места присваивают, а за выполнение тех. минимума.
Звание "Мастер спорта" присваивается за выполнение тех. минимума на соревнованиях высокого уровня, чемпионата Мира , Европы, России и финала Кубка России и занятые места тоже учитываются и даже очень учитываются, а ей еще нужно попасть на эти соревнования, а про занятые места , я уже молчу.
+1
-1
0
Ответ altre
Думала, что Маша совсем закончила. Остаётся пожелать, чтобы далее не было проблем с этой ногой. Ну, хоть кто-то от этой школы будет выступать, а то совсем про них не слышно.
От какой «этой»? Захарова теперь в ЦСКА числится.
0
0
0
Ответ Идеальный шторм
Как и вы, судя по всему
Не суди о неизвестном для тебя.
0
0
0
Ответ luisita
После тяжелейшей травмы? Если юная спортсменка в силу возраста не думает об этом, то мама-тренер могла бы. Хочет чтобы дочка инвалидность получила?
папа с дедом тоже спортсмены и тренеры, и они с такими вещами имели дело практически, а не как вы.
Стрессовые переломы вещь распространенная в разных видах спорта и не только спорта.
Очевидно что дочь хочет продолжать, а вам следует заботиться о своих детях. Если детей еще нет, то готовиться к тому чтобы появились.
0
0
0
Ответ Алё? Алёна
Мало ли как жизнь сложится! Будет, например, на подкатки набирать, что она в объявлении укажет? Какие регалии и заслуги?
После тяжелейшей травмы? Если юная спортсменка в силу возраста не думает об этом, то мама-тренер могла бы. Хочет чтобы дочка инвалидность получила?
0
0
0
Ответ Zhuuuzhik
Только у меня вопрос: ради чего? Я помню Машу, прекрасная девочка. Но зачем эти жертвы? Ради звания МС?
Странный вопрос. Если так рассуждать, то 99% спортсменам нужно срочно заканчивать с этим делом.
0
0
0
Ответ Алё? Алёна
Мало ли как жизнь сложится! Будет, например, на подкатки набирать, что она в объявлении укажет? Какие регалии и заслуги?
А с этим стартом она что укажет?
+2
-2
0
Вот у меня тоже перелом и не срастается, пугают тем, что артроз будет((
0
0
0
Думала, что Маша совсем закончила. Остаётся пожелать, чтобы далее не было проблем с этой ногой. Ну, хоть кто-то от этой школы будет выступать, а то совсем про них не слышно.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий