Анна Царева: «У Захаровой был стрессовый перелом ладьевидной кости правой ноги, ей даже операцию делали, у нее уже артроз начался»
Фигуристка Мария Захарова вернется к соревнованиям после двухлетнего перерыва.
Об этом рассказала тренер спортсменки Анна Царева.
«Маша будет участвовать в соревнованиях, она два года не выступала, первый старт будет на этой неделе. У нее травма была, поэтому она года два не каталась, сейчас восстанавливается и стартовать будет. У нее был стрессовый перелом ладьевидной кости правой ноги, ей даже операцию делали, у нее уже артроз начался.
На самом деле мы сами не ожидали, что это столько времени займет. Она 10 месяцев вообще на лед не выходила, тем летом она вышла, поскольку 10 месяцев не каталась – организм наотдыхался, то это начинало болеть, то другое. Можно сказать, прошлый год тоже не каталась. Она будет стартовать, [звание] мастера спорта будет защищать, не знаю, как пойдет.
В этом году она закончила два класса за год, сдала ЕГЭ и поступила в ГЦОЛИФК на заочное», – сказала Царева.
Захаровой 16 лет. Последним стартом для нее было первенство Москвы осенью 2022 года, на котором она стала 6-й.
Я помню Машу, прекрасная девочка.
Но зачем эти жертвы? Ради звания МС?
Главное, чтобы здоровье сохранилось.
Наберите, например, "ЕГЭ-Центр", у них около 20-ти адресов таких школ в самых разных районах Москвы.
Есть и онлайн-школы с такими же задачами, выдают аттестаты государственного образца.
Стрессовые переломы вещь распространенная в разных видах спорта и не только спорта.
Очевидно что дочь хочет продолжать, а вам следует заботиться о своих детях. Если детей еще нет, то готовиться к тому чтобы появились.