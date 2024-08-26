Алина Загитова: «Есть желание развиваться в сфере медиа, журналистике, ведении передач. Идей много, главное – не запутаться в них»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова заявила о желании развиваться в журналистике и медиасфере.

– В чем еще хотели бы себя попробовать?  

– Идей много. Главное – не запутаться в них. Есть желание развиваться в сфере медиа, журналистике, ведении передач. Хочется все и сразу, но понятно, что так не делается. Если хочешь хороший результат, ты должен сфокусироваться на чем-то одном и пожертвовать остальным.

Я так и делала в спорте. Жертвовала абсолютно всем, на первом месте были только тренировки и саморазвитие в сфере фигурного катания. Невозможно делать все одновременно, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.

47 комментариев
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Сфокусируйся на чтении, можно начать с букваря. И начни уже учиться, а не "развиваться"
+86
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+81
Идей много. Главное – не запутаться в них.

Хорошо, когда идей много. Плохо, когда мало извилин в мозгу
+75
-11
+64
Ну так проф спорт и многочасовые тренировки позади. Чтобы стать хорошим профессиональным журналистом или телеведущей мало получить диплом и сделать тюнинг тела. Надо делать прокачку мозгов. И начинать с книг. Каждый день, регулярно, как в спорте. Книги помогут прокачать мозги, расширят кругозор и словарный запас. Причем это необязательно должна быть классика, даже детские книги будут прекрасным стартом. Таинственный остров или Дети капитана Гранта Жюль Верна, Гарри Поттер Джоан Роулинг. Все что угодно, главное начать. Тренировки губ не помогут, нужно начинать с главного.
+46
-3
+43
Ответ Ебздрогыч
Идей много. Главное – не запутаться в них. Хорошо, когда идей много. Плохо, когда мало извилин в мозгу
Похоже идей у неё больше чем извилин.
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Неужели она не понимает, что это вообще не ее. Ведь мучение и для нее и для всех окружающих
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Ответ Tatiana48
Ну так проф спорт и многочасовые тренировки позади. Чтобы стать хорошим профессиональным журналистом или телеведущей мало получить диплом и сделать тюнинг тела. Надо делать прокачку мозгов. И начинать с книг. Каждый день, регулярно, как в спорте. Книги помогут прокачать мозги, расширят кругозор и словарный запас. Причем это необязательно должна быть классика, даже детские книги будут прекрасным стартом. Таинственный остров или Дети капитана Гранта Жюль Верна, Гарри Поттер Джоан Роулинг. Все что угодно, главное начать. Тренировки губ не помогут, нужно начинать с главного.
Ей уже поздно прививать любовь к чтению. Надо было с детства. Сейчас чтение будет не в удовольствие, оно будет восприниматься как труд, требующий немало внимания, концентрации и времени. Она лучше пошленькое пустое видео для тиктока снимет..
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Ответ Potapson
Похоже идей у неё больше чем извилин.
Извилина одна, идеи две. Не так уж и много.
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Ответ hqdsgyj5xc
Неужели она не понимает, что это вообще не ее. Ведь мучение и для нее и для всех окружающих
Не понимает. Она твердо убеждена в том что все у нее получается отлично, а недовольные просто завидуют. У человека полностью отсутствует самокритика. Наверное это классический пример синдрома самозванца
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"Жертвовала абсолютно всем"
Вы знаете, это чувствуется. И вот теперь, когда понадобился интеллект и словарный запас, выяснилось, что жертвовать надо было не всем...
+17
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+16
Ответ Tatiana48
Ну так проф спорт и многочасовые тренировки позади. Чтобы стать хорошим профессиональным журналистом или телеведущей мало получить диплом и сделать тюнинг тела. Надо делать прокачку мозгов. И начинать с книг. Каждый день, регулярно, как в спорте. Книги помогут прокачать мозги, расширят кругозор и словарный запас. Причем это необязательно должна быть классика, даже детские книги будут прекрасным стартом. Таинственный остров или Дети капитана Гранта Жюль Верна, Гарри Поттер Джоан Роулинг. Все что угодно, главное начать. Тренировки губ не помогут, нужно начинать с главного.
Не грузите Загитову Жюлем Верном. "Таинственный остров" - это про химию, "Дети капитана Гранта" - про географию и биологию. Она там ни черта не поймет, для понимания этих книг надо было в школу ходить в средних классах. Поттериана - слишком объемно, не осилит. Может, комиксы подойдут, там не так много букв...
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Фанаты Загитовой точно запутаются. Когда говорят, что она никакая журналистка, они говорят, что у Загитовой диплом продюсера.
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а какие усилия ты прикладываешь, чтобы стать хорошей ведущей?
+14
-3
+11
Ответ hqdsgyj5xc
Неужели она не понимает, что это вообще не ее. Ведь мучение и для нее и для всех окружающих
Нет. Она верит, что мучение- только для нее, а для окружающих- истинное наслаждение. И ради людского счастья она готова терпеть.
+13
-3
+10
Чтобы заниматься журналистикой Алине надо сначала поступить в нормальный институт на дневное отделение филологического факультета, закончить его самой (без помощи аплодирующих преподавателей) и тогда возможно все получится..ю
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+9
Расфокусировка давно произошла и продолжается. Вот и весь фокус...
+12
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Да уж. А что же она не фокусируется на чем-то одном? Хватается абсолютно за всё, но везде получается полная фигня. Ведущая никакущая, певица отвратная. Во всем остальном так же. Единственное, в чем она преуспела, так это в отращивании короны на голове. Там уже просто до неба.
+12
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+9
Ответ Gemma157
Не понимает. Она твердо убеждена в том что все у нее получается отлично, а недовольные просто завидуют. У человека полностью отсутствует самокритика. Наверное это классический пример синдрома самозванца
Гемма, погуглите, что такое синдром самозванца. Это ровно наоборот тому, что делает Загитова. Когда человек патологически некомпетентен, но думает, что у него все получится, или думает, что все знает, хотя на деле полный дилетант, это называется эффект Даннинга-Крюгера. Вот это 100% про Загитову
+12
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+8
Ответ Gemma157
Не понимает. Она твердо убеждена в том что все у нее получается отлично, а недовольные просто завидуют. У человека полностью отсутствует самокритика. Наверное это классический пример синдрома самозванца
Синдром самозванца - это как раз ровно наоборот
+9
-1
+8
Ответ Vera25
Сфокусируйся на чтении, можно начать с букваря. И начни уже учиться, а не "развиваться"
Вот Дзюба уже идет по пути прочтения 100 книг. Загитовой можно встать на путь прочтения хотя бы 10 книг.
+7
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Господи, астанавиитее уже ее кто-нибудь, сил уже никаких нет взирать на это «развитие»🙈
+11
-5
+6
Буква Я взялась за дело:
Целый час она
Пыхтела,
И кряхтела,
И потела, —
Написать она сумела
Только
«…яяяяя!».
Б.Заходер
+9
-3
+6
Одного желания развиваться мало. Для начала неплохо научиться читать и выражать свои мысли, потом расставить приоритеты в своей жизни. И начать работать в одной из сфер, а не скакать везде, не умея ничего, кроме уже развитых спортивных навыков.
+9
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Ответ hqdsgyj5xc
Неужели она не понимает, что это вообще не ее. Ведь мучение и для нее и для всех окружающих
Идиот никогда не сможет понять того,что он идиот.Из-за того что он идиот.
Она искренне верит что,что у нее все идеально получается
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Не дай бог🙏
Человек 2х слов связать не может,какое ведение передач, не позорься
Как завещал Ленин: учиться,учиттся и еще раз учиться
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Загитова закончила соревноваться в 17 лет, прошло 5 лет.
За это время лбди с нуля учат иностранные языки до уровня поступления в иностранные вузы или сдачи экзаменов на иняз.
Загитова за 5 лет только деградировала, ее уровень владения родным языком (а татарский она не знает, как она сама озвучивала) так и остался на уровне ребенка 7 лет.
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Ответ Lida
Чтобы заниматься журналистикой Алине надо сначала поступить в нормальный институт на дневное отделение филологического факультета, закончить его самой (без помощи аплодирующих преподавателей) и тогда возможно все получится..ю
Ей надо до института освоить школьную программу по русскому и литературе. Начать с базы, с 5 класса, читать книги.
У нее же не пробел в чем-то, а звенящая пустота.
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Можно попробовать себя в реинкарнации))
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+4
Ответ Vostokto8
Возьмите её кто-нибудь замуж уже! Пусть домом займётся!
Бедный мужик который возьмёт ее в жены .Сто раз придётся объяснять если у нее 1 извилина .
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Возьмите её кто-нибудь замуж уже! Пусть домом займётся!
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А что мешает ей развиваться в журналистике и ведении передач? 4 года работать ведущей и каждый раз безызбежно ляпать, оговариваться, сочинять новые слова, говорить слова, которве означают другое, путать фамилии фигуристов, запинаться.
Кто ей мешает работать над собой?
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