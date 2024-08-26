Алина Загитова: «Есть желание развиваться в сфере медиа, журналистике, ведении передач. Идей много, главное – не запутаться в них»
Алина Загитова заявила о желании развиваться в журналистике и медиасфере.
– В чем еще хотели бы себя попробовать?
– Идей много. Главное – не запутаться в них. Есть желание развиваться в сфере медиа, журналистике, ведении передач. Хочется все и сразу, но понятно, что так не делается. Если хочешь хороший результат, ты должен сфокусироваться на чем-то одном и пожертвовать остальным.
Я так и делала в спорте. Жертвовала абсолютно всем, на первом месте были только тренировки и саморазвитие в сфере фигурного катания. Невозможно делать все одновременно, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.
Хорошо, когда идей много. Плохо, когда мало извилин в мозгу
Вы знаете, это чувствуется. И вот теперь, когда понадобился интеллект и словарный запас, выяснилось, что жертвовать надо было не всем...
Целый час она
Пыхтела,
И кряхтела,
И потела, —
Написать она сумела
Только
«…яяяяя!».
Б.Заходер
Она искренне верит что,что у нее все идеально получается
Человек 2х слов связать не может,какое ведение передач, не позорься
Как завещал Ленин: учиться,учиттся и еще раз учиться
За это время лбди с нуля учат иностранные языки до уровня поступления в иностранные вузы или сдачи экзаменов на иняз.
Загитова за 5 лет только деградировала, ее уровень владения родным языком (а татарский она не знает, как она сама озвучивала) так и остался на уровне ребенка 7 лет.
У нее же не пробел в чем-то, а звенящая пустота.
Кто ей мешает работать над собой?