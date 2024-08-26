Алина Загитова: «Есть желание развиваться в сфере медиа, журналистике, ведении передач. Идей много, главное – не запутаться в них»

Алина Загитова заявила о желании развиваться в журналистике и медиасфере.

– В чем еще хотели бы себя попробовать?

– Идей много. Главное – не запутаться в них. Есть желание развиваться в сфере медиа, журналистике, ведении передач. Хочется все и сразу, но понятно, что так не делается. Если хочешь хороший результат, ты должен сфокусироваться на чем-то одном и пожертвовать остальным.

Я так и делала в спорте. Жертвовала абсолютно всем, на первом месте были только тренировки и саморазвитие в сфере фигурного катания. Невозможно делать все одновременно, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова.