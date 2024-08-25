Николай Угожаев: «Моя новая короткая программа – под музыку Linkin Park. Попросил тренеров поставить ее еще в конце прошлого сезона»

Теги сборная России мужское катание Николай Угожаев Фигурное катание

Николай Угожаев рассказал о новой программе и планах на будущее.

Накануне Угожаев выступил на мастер-классе Тамары Москвиной в ледовом дворце на курорте «Игора».

«Моя новая короткая программа – под музыку Linkin Park. Я попросил тренеров поставить еще в конце прошлого сезона. Для меня важно уходить в отпуск с выполненной задачей, поэтому я был рад.

Сегодня выступил с ошибками, да. В целом оцениваю свой прокат средне. Можно сильно лучше, но это все‑таки показательные выступления. Где тренироваться, как не здесь?

Из ближайших соревновательных планов – Мемориал Панина‑Коломенкина и первый этап Кубка Санкт‑Петербурга. Затем, скорее всего, и второй этап», – сказал фигурист.

7 комментариев
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На этих соревнованиях Николай будет выкатывать программы и набирать соревновательной практики и тонуса, что потом уже поможет успешней выступать в сезоне на ЭГП и других турнирах. Удачи !
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За Линкин Парк отдельный респект 👍🏻
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Ответ julek
Ему в юниорах не надоело? Такой детина, если я правильно его запомнила.
Он будет во взрослых. Он это не раз говорил. На юниорских прокатах катал взрослые программы. На названных им турнирах есть категория МС.
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Удачи Коле в сезоне. Программа, мне кажется, когда накатает, будет отличная.
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Молодец!
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