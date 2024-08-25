Николай Угожаев: «Моя новая короткая программа – под музыку Linkin Park. Попросил тренеров поставить ее еще в конце прошлого сезона»

Николай Угожаев рассказал о новой программе и планах на будущее.

Накануне Угожаев выступил на мастер-классе Тамары Москвиной в ледовом дворце на курорте «Игора».

«Моя новая короткая программа – под музыку Linkin Park. Я попросил тренеров поставить еще в конце прошлого сезона. Для меня важно уходить в отпуск с выполненной задачей, поэтому я был рад.

Сегодня выступил с ошибками, да. В целом оцениваю свой прокат средне. Можно сильно лучше, но это все‑таки показательные выступления. Где тренироваться, как не здесь?

Из ближайших соревновательных планов – Мемориал Панина‑Коломенкина и первый этап Кубка Санкт‑Петербурга. Затем, скорее всего, и второй этап», – сказал фигурист.