Плющенко о Трусовой: «Речи о возвращении в спорт не идет, она должна каждый день тренироваться, это крайне тяжело, она уже сделала большой шаг»

Евгений Плющенко высказался о возвращении в спорт Александры Трусовой.

Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022. Фигуристка не соревновалась в сезоне-2023/24, но намерена выступить на прокатах сборной России, которые пройдут 14–15 сентября в Санкт‑Петербурге.

«Я никуда ее не направлял, должно быть решение самого спортсмена. Она сказала, что думала и принимала решение, к кому идти тренироваться. приняла решение [прийти] ко мне, потому что я уходил из спорта, были операции, знаю, как вернуться.

Мы начали тренироваться, она сказала, что если сделает четверной прыжок, то хотела бы выступить на контрольных прокатах. Саша выполнила четверной лутц, в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что не против.

Мы тренируемся, готовимся. Речи о возвращении в спорт не идет, она уже приняла серьезное решение, должна сейчас себя перебороть, каждый день тренироваться, это крайне тяжело, она уже сделала большой шаг», – сказал Плющенко на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Сириусе.

Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко

За два года без Трусовой наша фигурка сильно изменилась. Но Саше это выгодно