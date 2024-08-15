Плющенко о Трусовой: «Речи о возвращении в спорт не идет, она должна каждый день тренироваться, это крайне тяжело, она уже сделала большой шаг»

Теги Евгений Плющенко чемпионат России женское катание Александра Трусова ТАСС Фигурное катание

Евгений Плющенко высказался о возвращении в спорт Александры Трусовой.

Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022. Фигуристка не соревновалась в сезоне-2023/24, но намерена выступить на прокатах сборной России, которые пройдут 14–15 сентября в Санкт‑Петербурге.

«Я никуда ее не направлял, должно быть решение самого спортсмена. Она сказала, что думала и принимала решение, к кому идти тренироваться. приняла решение [прийти] ко мне, потому что я уходил из спорта, были операции, знаю, как вернуться.

Мы начали тренироваться, она сказала, что если сделает четверной прыжок, то хотела бы выступить на контрольных прокатах. Саша выполнила четверной лутц, в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что не против.

Мы тренируемся, готовимся. Речи о возвращении в спорт не идет, она уже приняла серьезное решение, должна сейчас себя перебороть, каждый день тренироваться, это крайне тяжело, она уже сделала большой шаг», – сказал Плющенко на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Сириусе. 

Трусова возвращается – а помните, как она уходила? О, это было неловко

За два года без Трусовой наша фигурка сильно изменилась. Но Саше это выгодно

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15 комментариев
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О как) Но месяц назад Плющенко заявлял прямо противоположное: "Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая."
Цирк на выезде.
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Парам-парам-пам.
Всё! 👐
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Новость от 14 июля: Евгений Плющенко: «Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем»
+11
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Финита ля комедия.
+7
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+6
Я не знаю, кто больший "великий роман Достоевского", это архангел или те, кто к нему ведёт спортсменов. Одно бла-бла и дешевые понты в фирмовой упаковке.
+4
-1
+3
Что ж ты, фраер, сдал назад? (С) *Это не к Саше
+4
-1
+3
Ответ Анастасия Обрезкова
Новость от 14 июля: Евгений Плющенко: «Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем»
дык, план по билетам уже выполнен, теперь можно и правду сказать)
+4
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+3
Помню Саша и на тройным акселем к Плющенко переходила)))
+4
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Если речи о возвращении в спорт не идет, то какое серьезное решение приняла Трусова, зачем ей себя перебарывать и к чему каждый день тренироваться?) Тем более свадьба на носу и ей скорее всего совсем другого хочется.
Зы. Тренерок так извертелся в попытках не сказать ничего такого, что бросило бы на него хоть тень ответственности, что вконец запутался в собственных противоречиях))
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-3
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Кто бы сомневался
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Трусова уже почти вышла замуж и в мыслях родила троих детей. Ну какой спорт.
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Плющенко изначально нужно думать о том, что говорит, чтобы не переобуваться.
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Объясните мне недалекой, зачем убиваться об лёд и возвращать квад, чтобы только 1 раз рисануться на ОП?!
Или это все контракты яны, жестокие и беспощадные? Сказали: на ОП, значит на ОП, шоу сами себя не раскрутят?
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Брехун,как и яга
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Как бы свадьбу Яна не отменила
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