Алина Загитова: «Внутри моих губ очень сильные мозоли, брекеты очень сильно натирают внутри»

Алина Загитова рассказал, что форма ее губ изменилась из-за брекетов.

«На зубах у меня брекеты. Когда я их поставила, мое лицо, естественно, поменялось. Брекеты очень сильно натирают внутреннюю часть губы.

Вы не можете сейчас видеть, но внутри моих губ очень сильные мозоли, эти брекеты очень сильно натирают внутри. Естественно, губа опухает. Думаю, на этом вопрос можно закрыть.

20-го числа мне будут ставить брекеты на нижнюю челюсть, я не знаю, что вы будете мне писать, уже жду этих комментариев, что же будет на этот раз? «Теперь подкачала нижнюю губу»?

Думаю, на этом вопрос можно закрыть и больше это не обговаривать», – цитирует Загитову Sport 24 в своем телеграм-канале «Фигурка».