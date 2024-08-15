Алина Загитова: «Внутри моих губ очень сильные мозоли, брекеты очень сильно натирают внутри»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказал, что форма ее губ изменилась из-за брекетов.

«На зубах у меня брекеты. Когда я их поставила, мое лицо, естественно, поменялось. Брекеты очень сильно натирают внутреннюю часть губы.

Вы не можете сейчас видеть, но внутри моих губ очень сильные мозоли, эти брекеты очень сильно натирают внутри. Естественно, губа опухает. Думаю, на этом вопрос можно закрыть.

20-го числа мне будут ставить брекеты на нижнюю челюсть, я не знаю, что вы будете мне писать, уже жду этих комментариев, что же будет на этот раз? «Теперь подкачала нижнюю губу»?

Думаю, на этом вопрос можно закрыть и больше это не обговаривать», – цитирует Загитову Sport 24 в своем телеграм-канале «Фигурка». 

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69 комментариев
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Гусары, молчать!
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Я даже не уверен, будет ли мой комментарий смешнее самой новости
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и в этот кто-то верит? у нее и до брекетов были комки на губах и синяки от филлеров были видны, почему так сложно сказать правду, учитывая, что у нее в губах как минимум 3-4 мл есть, это невозможно не заметить.
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Аха-ха. Дудка от брекетов выросла, что аж верхняя губа наружу завернулась, а уколы в лицо тут совсем не причем ))). Что у нее в голове ?
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ахахахахахаха! извините.
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Есть видео, где ей брекеты натирают? Друг интересуется.
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Алина на полном серьёзе заявляет об увеличении губ с помощью брекетов. Новый метод в медицине открыт. Поздравляю товарищи. Не нужны филлеры и дорого стоящие процедуры.ровная улыбка и накачанные губы бонусом.
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О боже, ну хоть бы что-нибудь более правдоподобное придумала…
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А почему мозоли только у загитовой от брекетов?

А на пятках у неё случайно нет стоматита?

Кстати, на слизистой не бывает мозолей
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Если убрать слово брекеты...
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если что существует воск для брекетов (200р стоит). и ничего не будет натирать)
ну это так, к слову, что если отмазываться, то хотя бы убедительно
А так, мозоли внутри, а нубы раздуло снаружи. Чудеса прямо))
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Королева русского-народного кринжа Алина исполняет новый перл про мозоли...
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Это безызбежно, малыш
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Ой, какой ядовитый брекет - видимо, бракованный попался, у детей не натирает, а Алине натёр целые мозоли внутри губ. Внутри - это ей прямо в губы брекеты ставили? Отозвать лицензию у дяденек!
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Ответ Сергей Чакал
Гусары, молчать!
Именно это я и хотел написать, опередили))
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Ответ Сергей Чакал
Гусары, молчать!
🤣
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Натëрла, бедная. Нехорошие мыслишки напрашиваются.
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Бггггг. Где -то я это слышал «мозоли на губах».
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Саша Грей понимает)
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Алина, без паники! У всех сородичей так.
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новость из серии "комментировать только портить"
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Ну вот чтобы мы делали без Алиночки. Вот было у меня плохое настроение - а сейчас хорошее. Спасибо, Алиночка! 🤗
+9
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А вообще новость из разряда "устал/а смеяться"
+11
-3
+8
Ответ Potapson
Если убрать слово брекеты...
и заменить на другое...
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0
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У меня друг просто интересуется...
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Книга с названием "Сильные мозоли слабой девушки" стала бы бестселлером....
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Господи, какая чушь. Косторная носила брекеты и у нее не было никаких утиных губ. Какую отмазки дальше придумает?
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Даже не знаю как тут можно пошутить
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Ответ Биркарт фон Грелленорт
Есть видео, где ей брекеты натирают? Друг интересуется.
Пошляк🤣
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Ответ Wiley Fox
А почему мозоли только у загитовой от брекетов? А на пятках у неё случайно нет стоматита? Кстати, на слизистой не бывает мозолей
Ха-ха-ха, но это ещё не самое смешное, самое смешное - брекеты изнутри натирают губы. Внутри рта губ нет, но у Загитовой какая-то особенная физиология
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