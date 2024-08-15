Евгения Медведева: «У нескольких наших фигуристок есть SMM-щики, но их невозможно читать. Ты заходишь и видишь, что человек писал не сам»

Евгения Медведева объяснила отказ от услуг SMM контентом других фигуристок.

«Сейчас на самом деле очень трудно найти хорошего SMM, который будет подходить под требования. Потому что у наших нескольких фигуристок есть SMM-щики, но их просто невозможно читать.

Потому что ты заходишь и видишь, что человек писал не сам, абсолютно. То есть там нет сленга, там куча смайликов, которые «привет, друзья!», цветочек, огонь, «какое прекрасное настроение», «делюсь с вами кринжовым рилсом» и «делюсь с вами тоже хорошим настроением».

Вот такой контент. Трудно, трудно. Я не хочу, чтобы моя страница так выглядела, поэтому я, возможно, раз в месяц что-нибудь такое вот «высру», но это будет какая-нибудь ржака. Я люблю выложить красивую фотографию, а под ней – какая-нибудь кринжовая подпись. SMM-щик такого не сделает никаким образом», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева в интервью на ютуб-канале Никиты Ефремова.