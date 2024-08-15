Евгения Медведева: «У нескольких наших фигуристок есть SMM-щики, но их невозможно читать. Ты заходишь и видишь, что человек писал не сам»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева контент Фигурное катание

Евгения Медведева объяснила отказ от услуг SMM контентом других фигуристок.

«Сейчас на самом деле очень трудно найти хорошего SMM, который будет подходить под требования. Потому что у наших нескольких фигуристок есть SMM-щики, но их просто невозможно читать.

Потому что ты заходишь и видишь, что человек писал не сам, абсолютно. То есть там нет сленга, там куча смайликов, которые «привет, друзья!», цветочек, огонь, «какое прекрасное настроение», «делюсь с вами кринжовым рилсом» и «делюсь с вами тоже хорошим настроением».

Вот такой контент. Трудно, трудно. Я не хочу, чтобы моя страница так выглядела, поэтому я, возможно, раз в месяц что-нибудь такое вот «высру», но это будет какая-нибудь ржака. Я люблю выложить красивую фотографию, а под ней – какая-нибудь кринжовая подпись. SMM-щик такого не сделает никаким образом», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева в интервью на ютуб-канале Никиты Ефремова.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Артемий Батищев
Как по мне, наоборот, невозможно читать фигуристок, которые самолично «высирают ржаки». Куда приятнее этого лютого кринжа правильный русский язык и связный текст. Если они не могут сами — пусть прибегают к сторонней помощи, без проблем. Говорю это как человек, который учится на филфаке МГУ
Ну тогда ты не текст спортсменки читаешь, а левого чувака на зарплате. Не теряется ли в этом вообще смысл ходить к ним в соцсети?
+8
-1
+7
ей лучше нанять сммщика) я не понимаю, почему нельзя ответить на вопрос, не затрагивая коллег по цеху? Чтобы что? Типа я крутая, а они отстой?
+15
-10
+5
Ну это точно не про Загитову - по ней видно, что сама старается, никакой smm-щик так не сможет!
+12
-7
+5
Ответ Ирина Ларина
Предыдущий пост: О, Женя, наконец-то повзрослела, взяла себя в руки, стало приятно читать. Этот пост - а, нет… показалось ….
Этот выпуск снимался год назад
+5
-1
+4
Ответ lepestok
ей лучше нанять сммщика) я не понимаю, почему нельзя ответить на вопрос, не затрагивая коллег по цеху? Чтобы что? Типа я крутая, а они отстой?
Выпуск снимался год назад и откуда вы знаете кого именно Женя имела ввиду?
+7
-3
+4
Высрала ржаку Женечка - как я же умничка, умеет над собой посмеяться.
Выcpaла ржаку Алиначка - колхоз, как обычно, позорище. Вот наша Женечка молодец.
+10
-7
+3
Высру ржаку и смайлики, смайлики, смайлики... Запредельный уровень интеллекта. А главное многим нравится.
+9
-6
+3
Предыдущий пост: О, Женя, наконец-то повзрослела, взяла себя в руки, стало приятно читать.
Этот пост - а, нет… показалось ….
+9
-6
+3
Выпуск с Ефремовым понравился, только не понятно почему год спустя его выложили
+2
0
+2
Ответ Artemon1302
«Высру», «не трогайте, я не пахну». У Жени зацикленность на фекалиях.
Ну некоторые наши тренеры похлеще выражения себе позволяют в интервью журналистам и ничего, всем нравится, а тут шоу на ютубе, снятое год назад всех в обморок повергло
+2
-1
+1
Странная фраза "человек писал не сам"
+1
0
+1
Согласна - очень видно, когда человек пишет сам, а когда за него тетя или дядя на зарплате.
Особенно смешно это, когда фигуристка в жизни двух слов вживую связать не может и постит постоянные ошибки в простейших словах в сторьках, зато пишет длиннющие посты о тех мероприятиях, где была))
Женя прямо в точку))
+4
-3
+1
>поэтому я, возможно, раз в месяц что-нибудь такое вот «высру»

Это вот основная причина, почему Медведева мне никогда не нравилась. Её жизнь как крутилась, так и крутится вокруг негатива.
+2
-1
+1
Ответ Елена Спирина
Ну некоторые наши тренеры похлеще выражения себе позволяют в интервью журналистам и ничего, всем нравится, а тут шоу на ютубе, снятое год назад всех в обморок повергло
Никого оно в обморок не повергло, просто смешно, как фанаты ЕМ пытаются постоянно представить ее такой благовоспитанной умной девицей, а из нее постоянно лезет быдлота.
0
0
0
Ответ Аленка_76
Этот выпуск снимался год назад
Я не слежу за Женей в соцсетях. Я про порядок выкладывания постов тут.
В любом случае, были б мозги - попросила б вырезать этот… кхм…вы*ер?
+6
-6
0
Ну что за авторский сленг))
Может уж пусть smm-щики, не?
+6
-6
0
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Странная фраза "человек писал не сам"
Что странного?
Написал смм-щик, значит писал не сам.
+1
-1
0
Ответ Аленка_76
Выпуск снимался год назад и откуда вы знаете кого именно Женя имела ввиду?
Да хоть пять. За этот год Женячку только больше плющить стало.
+4
-4
0
Высру, ок

Я же говорил, что она торговка рыбой с Привоза
+5
-5
0
Классный выпуск!
Непонятно чего Ефремов выложил ее только год спустя )
+4
-4
0
«Высру», «не трогайте, я не пахну». У Жени зацикленность на фекалиях.
+9
-9
0
Как по мне, наоборот, невозможно читать фигуристок, которые самолично «высирают ржаки». Куда приятнее этого лютого кринжа правильный русский язык и связный текст. Если они не могут сами — пусть прибегают к сторонней помощи, без проблем. Говорю это как человек, который учится на филфаке МГУ
+8
-8
0
Ни что не предвещало беды.
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий