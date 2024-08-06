Федерация падела России хочет организовать матч Загитовой против Медведевой

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Р-Спорт падел Фигурное катание

Федерация падела России хочет организовать матч с участием Загитовой и Медведевой.

Об этом сообщил генеральный директор организации Алексей Сорокин.

Ранее министерство спорта РФ признало падел-теннис официальным видом спорта.

«У нас в планах есть проведение турниров с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. И мне бы очень хотелось увидеть на одном корте Евгению Медведеву и Алину Загитову.

Фигурное катание всегда пользовалось огромной популярностью в нашей стране, а лучшие фигуристы являются настоящими героями для миллионов болельщиков», – сказал Сорокин.

Мы хотим использовать все сильные стороны падела – а это в первую очередь его открытость и доступность даже для начинающих игроков, которые впервые взяли в руки ракетку.

Сейчас падел особенно популярен среди профессиональных футболистов и теннисистов. Но я уверен, что и представители других видов спорта смогут оценить его магию», – заявил Сорокин. 

94 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пусть начнут с Ягудина и Плющенко. Наскребут 10 миллионов и проведут схватку века))
+71
-2
+69
Федерации падела осталось только узнать нужно ли это Медведевой и Загитовой...
+35
-3
+32
Лучше между Губерниевым и Вяльбе, и с прикрепленными микрофонами))
+34
-2
+32
Ответ Петрович
Что за падел?
Вы кого паделом назвали?
+29
-1
+28
Что за падел?
+28
-2
+26
Ответ манеки
Пусть начнут с Ягудина и Плющенко. Наскребут 10 миллионов и проведут схватку века))
Тут изначально нужно 15 миллионов: Евгений ниже 10 не работает, а Алексея устроит 5 в качестве приза
+29
-3
+26
Ну хоть все узнат кто такой падел
+25
-2
+23
Это что ещё за чудо?
+28
-6
+22
Ответ Dinamik1
Это что ещё за чудо?
Падел-теннис — спортивная игра, которая очень похожа на теннис.

Игра включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, которые отскакивают обратно на корт. Это позволяет игрокам создавать стратегии и использовать стены в своих тактических действиях.

Падел – это смесь большого, настольного тенниса и сквоша. От первого ему достался корт с натянутой по центру сеткой и порядок подсчета очков, от второго – «нижняя» подача и ракетки без струн (они, конечно, отличаются по конструкции и размеру, но больше всего похожи именно на ракетки для настольного тенниса), а от третьего – стены.

Падел-теннис может быть сыгран как в одиночку, так и в паре, где две команды из двух игроков соревнуются друг с другом.

Цель игры — отбивать мяч и отправлять его обратно на половину противника, стараясь заработать очки. Игра продолжается, пока одна из команд не наберёт определённое количество очков или не совершит ошибку.

Падел-теннис развивает физическую активность, координацию движений и стратегическое мышление игроков.

Этим видом спорта уже занимаются более двадцати миллионов человек. Многие знаменитости и звезды спорта признаются в любви к данной игре. Среди них Дэвид Бекхэм, Лионель Месси и даже профессиональные теннисисты – Новак Джокович, Мария Шарапова, Рафаэль Надаль.
+23
-2
+21
Я дико извиняюсь, что что такое падел?
+18
-1
+17
Даром они не нужны со своим паделом. Тем более с такой желтушной подачей
+20
-4
+16
Хотеть можно все что угодно), вопрос зачем это нужно девчонкам
+13
-1
+12
Похоже, этой федерации паделать нечего
+12
-1
+11
Ответ Tacciana
Даром они не нужны со своим паделом. Тем более с такой желтушной подачей
Это точно
+11
-1
+10
Хайпа не будет 😉 только тут
+10
0
+10
Ответ papadok
Вы кого паделом назвали?
За паделу ответишь
+11
-1
+10
Ответ Al561
Лучше между Губерниевым и Вяльбе, и с прикрепленными микрофонами))
Ему весло, ей палки
+11
-1
+10
А за падела ответишь
+11
-2
+9
У Жени думаю свои планы и падел сюда не входит
+18
-10
+8
Лучше между хозяевами Валдбериза
+8
0
+8
На...
Зачем???
+9
-1
+8
Ответ манеки
Пусть начнут с Ягудина и Плющенко. Наскребут 10 миллионов и проведут схватку века))
Мне кажется падельщики решили поступить хитрее. Просто закинуть утку про загимед - это совершенно бесплатно, а обсуждаемость есть. И вот мы уже знаем, что существует падел) Популяризировались нахаляву с помощью журналистов. Можно попозже и с Плющеягом провернуть тоже самое)
+7
0
+7
У падела(штаа??)есть только один шанс, чтобы о нем узнали - старый добрый проверенный загимед! 🤣
+10
-3
+7
Я прочитал, федерация полдела России ))) Так это почти любая наша федерация...
+8
-1
+7
Федерация падала(
+8
-2
+6
Думаю, что федерация перехочет.
+9
-3
+6
Им наверное, в паделу участвовать в этом
+7
-1
+6
Ответ Док Аксель
А что им ещё остаётся, если они находятся в тени сквоша, не говоря уже за теннис.
Понятно, что в тени тенниса, это как ФК в тени хоккея находится. Но там хотя бы пытаются это изменить, и хоть как-то развивать этот вид и популяризировать, а не держатся за старое, как старперы из ИСУ
+6
0
+6
Ответ private dancer
Это вы ща МЖ к неблатным причислили ? Лихо )))))
"У меня такие связи" - это не Медведевой фраза.
+17
-11
+6
Ответ манеки
Пусть начнут с Ягудина и Плющенко. Наскребут 10 миллионов и проведут схватку века))
Ты знаешь, а я бы на это посмотрел 🤗
+8
-2
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий