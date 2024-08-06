Федерация падела России хочет организовать матч Загитовой против Медведевой

Федерация падела России хочет организовать матч с участием Загитовой и Медведевой.

Об этом сообщил генеральный директор организации Алексей Сорокин.

Ранее министерство спорта РФ признало падел-теннис официальным видом спорта.

«У нас в планах есть проведение турниров с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. И мне бы очень хотелось увидеть на одном корте Евгению Медведеву и .

Фигурное катание всегда пользовалось огромной популярностью в нашей стране, а лучшие фигуристы являются настоящими героями для миллионов болельщиков», – сказал Сорокин.

Мы хотим использовать все сильные стороны падела – а это в первую очередь его открытость и доступность даже для начинающих игроков, которые впервые взяли в руки ракетку.

Сейчас падел особенно популярен среди профессиональных футболистов и теннисистов. Но я уверен, что и представители других видов спорта смогут оценить его магию», – заявил Сорокин.