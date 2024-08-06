Федерация падела России хочет организовать матч Загитовой против Медведевой
Федерация падела России хочет организовать матч с участием Загитовой и Медведевой.
Об этом сообщил генеральный директор организации Алексей Сорокин.
Ранее министерство спорта РФ признало падел-теннис официальным видом спорта.
«У нас в планах есть проведение турниров с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. И мне бы очень хотелось увидеть на одном корте Евгению Медведеву и Алину Загитову.
Фигурное катание всегда пользовалось огромной популярностью в нашей стране, а лучшие фигуристы являются настоящими героями для миллионов болельщиков», – сказал Сорокин.
Мы хотим использовать все сильные стороны падела – а это в первую очередь его открытость и доступность даже для начинающих игроков, которые впервые взяли в руки ракетку.
Сейчас падел особенно популярен среди профессиональных футболистов и теннисистов. Но я уверен, что и представители других видов спорта смогут оценить его магию», – заявил Сорокин.
Игра включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, которые отскакивают обратно на корт. Это позволяет игрокам создавать стратегии и использовать стены в своих тактических действиях.
Падел – это смесь большого, настольного тенниса и сквоша. От первого ему достался корт с натянутой по центру сеткой и порядок подсчета очков, от второго – «нижняя» подача и ракетки без струн (они, конечно, отличаются по конструкции и размеру, но больше всего похожи именно на ракетки для настольного тенниса), а от третьего – стены.
Падел-теннис может быть сыгран как в одиночку, так и в паре, где две команды из двух игроков соревнуются друг с другом.
Цель игры — отбивать мяч и отправлять его обратно на половину противника, стараясь заработать очки. Игра продолжается, пока одна из команд не наберёт определённое количество очков или не совершит ошибку.
Падел-теннис развивает физическую активность, координацию движений и стратегическое мышление игроков.
Этим видом спорта уже занимаются более двадцати миллионов человек. Многие знаменитости и звезды спорта признаются в любви к данной игре. Среди них Дэвид Бекхэм, Лионель Месси и даже профессиональные теннисисты – Новак Джокович, Мария Шарапова, Рафаэль Надаль.
Зачем???