Ирина Роднина: «Наверное, отсутствие наших спортсменов на Олимпиаде скажется. У нас потеряны ориентиры и методики»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Олимпиада-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина оценила последствия для России после пропуска Олимпиады-2024.

Игры завершатся сегодня в Париже. Там выступили лишь 15 российских спортсменов – в индивидуальном нейтральном статусе.

«Наверное, отсутствие наших спортсменов на Олимпиаде скажется. Человек показывает лучший результат не на тренировках, а на соревнованиях.

Мы не присутствуем в международном спорте уже два года, а в каких-то видах спорта и больше. У нас потеряны ориентиры и методики. Олимпиада – это еще и обмен информацией. Там можно увидеть, куда развивается вид спорта, какие тенденции есть и какие правила меняются.

Любая остановка сказывается и даже не по отношению к спортсменам. Они сейчас уйдут, но тренеры или спортсмены, перешедшие на тренерскую работу, упустили все новое, что есть и происходит в спорте.

Но о деградации говорить нельзя. Не надо кидаться такими словами. Каждый раз в спорте появляется новое поколение, а у них уже новые результаты, иные формы работы и вообще другие люди. Какая деградация? Это поколение и так уйдет.

Мы стараемся создать благоприятные условия нынешним спортсменам, чтобы ребята и соревновались, и зарабатывали. А если говорить про отставание российского спорта, то нам сейчас не с чем сравнить. У нас есть международные турниры, но это не чемпионаты мира и не Олимпиады, а это высшая категория», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина в комментарии для Sport24.

Также Роднина поддержала решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не избираться на новый срок.

«Слава богу, что он уходит! Было бы славно, если бы он с собой прихватил еще какое-то количество людей. Это хорошо не только для нас, но и для всего олимпийского движения. Он достаточно долго пребывал на этой позиции, теперь хватит с него», – цитирует Роднину «СЭ».

Томас Бах уходит из МОК. Что известно

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13 комментариев
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-Это поколение и так уйдет. - улыбнулась Роднина, поправив значок депутата ГосДумы.
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Ориентиры потеряны не только у спортсменов, тут уже давно развал на уровне общечеловеческих ориентиров.
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Происходит мощная деградация и не только спорта..в первую очередь деградирует власть и 80% так называемого "населения России"..
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Кажется они начали догадываться
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А есть граждане в высшем руководстве страны и спорте, в частности, которые уверены, что междунарожная изоляция открывает большие возможности для роста.
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Только хотела сказать правду, но вспомнила про корыто со всякими вкусностями
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Больные пенсионеры сошедшие с ума от государственных денег на свое содержание , готовые за эту обласканость , нести любую чушь ради своего государя .
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«Слава богу, что он уходит! Было бы славно, если бы он с собой прихватил еще какое-то количество людей. Это хорошо не только для нас, но и для всего олимпийского движения. Он достаточно долго пребывал на этой позиции, теперь хватит с него», – цитирует Роднину «СЭ».

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Так Бах по всем виноват, оказывается

Это же он дырки сверлил в стенах и пек пирожные для защищённых лиц
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Ир, какие у вас там методики утеряны? Методики подкупа чинуш международных организаций и подмены допинг-проб?)))
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Ориентиры не только в спорте потеряны.
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Последнее абзац прям такое зеркало, зеркалище, в лица других людей
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Ответ avku
А надо оно всё? Вне зависимости от политики. Большинство видов спорта на олимпиаде не дают ничего - не массовости, ни здоровья детям, и не интересны зрителям/людям. Занимаются этими видами спорта совсем немного, а тратится очень много. Ну утратится методика по тренировкам дискоболов или пражкам с шестом, кому это помешает?!
Я вчера смотрел вступление по брейкингу

Вот как это стало олимпийским видом? А ты наезжаешь на изначальный олимпийский вид спорта - метание диска
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