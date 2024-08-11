Ирина Роднина: «Наверное, отсутствие наших спортсменов на Олимпиаде скажется. У нас потеряны ориентиры и методики»

Ирина Роднина оценила последствия для России после пропуска Олимпиады-2024.

Игры завершатся сегодня в Париже. Там выступили лишь 15 российских спортсменов – в индивидуальном нейтральном статусе.

«Наверное, отсутствие наших спортсменов на Олимпиаде скажется. Человек показывает лучший результат не на тренировках, а на соревнованиях.

Мы не присутствуем в международном спорте уже два года, а в каких-то видах спорта и больше. У нас потеряны ориентиры и методики. Олимпиада – это еще и обмен информацией. Там можно увидеть, куда развивается вид спорта, какие тенденции есть и какие правила меняются.

Любая остановка сказывается и даже не по отношению к спортсменам. Они сейчас уйдут, но тренеры или спортсмены, перешедшие на тренерскую работу, упустили все новое, что есть и происходит в спорте.

Но о деградации говорить нельзя. Не надо кидаться такими словами. Каждый раз в спорте появляется новое поколение, а у них уже новые результаты, иные формы работы и вообще другие люди. Какая деградация? Это поколение и так уйдет.

Мы стараемся создать благоприятные условия нынешним спортсменам, чтобы ребята и соревновались, и зарабатывали. А если говорить про отставание российского спорта, то нам сейчас не с чем сравнить. У нас есть международные турниры, но это не чемпионаты мира и не Олимпиады, а это высшая категория», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина в комментарии для Sport24.

Также Роднина поддержала решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не избираться на новый срок.

«Слава богу, что он уходит! Было бы славно, если бы он с собой прихватил еще какое-то количество людей. Это хорошо не только для нас, но и для всего олимпийского движения. Он достаточно долго пребывал на этой позиции, теперь хватит с него», – цитирует Роднину «СЭ».

Томас Бах уходит из МОК. Что известно