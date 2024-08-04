Татьяна Тарасова: «Удачи Андреевой и Шнайдер. Своих надо поддерживать, тем более в такой сложной для них ситуации»
Татьяна Тарасова призвала поддержать российских теннисисток на Олимпиаде-2024.
Сегодня Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют за золото Олимпийских игр в паре.
– Считаете ли вы, что вся Россия должна поддержать спортсменов?
– Удачи им, нашим девочкам! Желаю им хорошего самочувствия! Не могу сказать за всю Россию, я могу сказать за себя: я буду поддерживать.
Своих надо поддерживать, тем более в такой сложной для них ситуации. Им нужна эта поддержка. Думаю, что народ поддержит. Поддержат те, кто понимает такую профессию.
Другой профессии нет и не будет, она очень короткая. Надо использовать свою возможность, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер бьются за золото Олимпиады. Онлайн
И не такая уж и сложная для них ситуация.
Просто с удовольствием посмотрю и поболею.
До нокаута!
А рефери Губерника. И чтобы, сначала, они обе, случайно, заехали ему в бубен одновременно, а потом друг дружке!