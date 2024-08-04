Татьяна Тарасова: «Удачи Андреевой и Шнайдер. Своих надо поддерживать, тем более в такой сложной для них ситуации»

Теги Татьяна Тарасова сборная России жен Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Мирра Андреева Диана Шнайдер Фигурное катание

Татьяна Тарасова призвала поддержать российских теннисисток на Олимпиаде-2024.

Сегодня Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют за золото Олимпийских игр в паре.

– Считаете ли вы, что вся Россия должна поддержать спортсменов?

– Удачи им, нашим девочкам! Желаю им хорошего самочувствия! Не могу сказать за всю Россию, я могу сказать за себя: я буду поддерживать.

Своих надо поддерживать, тем более в такой сложной для них ситуации. Им нужна эта поддержка. Думаю, что народ поддержит. Поддержат те, кто понимает такую профессию.

Другой профессии нет и не будет, она очень короткая. Надо использовать свою возможность, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Мирра Андреева и Диана Шнайдер бьются за золото Олимпиады. Онлайн

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29 комментариев
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Ответ Katerina Sunny
Тарасова бы уже определилась что ли. А то, то они за себя и звать их никак, то снова наши.
Все просто - если медаль, то наши, если нет, то звать их никак.
+25
-2
+23
Тарасова бы уже определилась что ли. А то, то они за себя и звать их никак, то снова наши.
+12
-3
+9
Ответ Варлампий Варлампий
Кто-нибудь знает, какую смысловую нагрузку несут такие балласт-посты?
Много комментарий/возмущений читателей - больше рейтинг сайта и цена рекламы
+7
0
+7
Почему это они в сложной ситуации? Теннисисты участвуют во всех турнирах, для них это один из турниров в году. Любители тенниса их знают и поддерживают во всем мире.
+6
0
+6
Ответ Roman Shnel
Комментарий скрыт
Вы можете думать, как угодно, за кого они там играют, но мне будет очень приятно и радостно, если мои соотечественники выиграют золото! Особенно в нынешней ситуации.
+6
-1
+5
Ответ Katerina Sunny
Тарасова бы уже определилась что ли. А то, то они за себя и звать их никак, то снова наши.
Мне кажется конкретно Тарасова всегда высказывалась в пользу присутствия наших атлетов на этой Олимпиаде, в отличие от депутатов и Кремлева.
+8
-3
+5
Не думаю, что их надо поддерживать, они в полном порядке.
И не такая уж и сложная для них ситуация.
Просто с удовольствием посмотрю и поболею.
+4
0
+4
Ответ Roman Shnel
Комментарий скрыт
Даже, когда у спортсмена есть флаг и гимн, он представляет страну, но играет только за себя и медали принадлежат ему, а не стране.
+5
-1
+4
Ответ Al561
Не думаю, что их надо поддерживать, они в полном порядке. И не такая уж и сложная для них ситуация. Просто с удовольствием посмотрю и поболею.
А чем поддерживать от поболеть отличается? )
+4
-1
+3
Кто-нибудь знает, какую смысловую нагрузку несут такие балласт-посты?
+6
-3
+3
А сами Андреева и Шнайдер знают, что у них сложная ситуация? По тому, как они себя ведут, и не скажешь. Играют раскрепощенно, все время смеются, получают удовольствие, закрепились в топ-30 к 17 и 20 годам соответственно, выигрывают турниры
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Вот объясните , пожалуйста, мне какая у них сложная ситуация?? У какого спортсмена не спросили все отвечают что никакого негатива по национальному признаку нет. Все общаются нормально, косых взглядов нет. Может конечно из Москвы и Думы виднее. Но спортсмены говорят как есть
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Ответ brig_Mercury
Мне кажется конкретно Тарасова всегда высказывалась в пользу присутствия наших атлетов на этой Олимпиаде, в отличие от депутатов и Кремлева.
Вам кажется
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Ответ brig_Mercury
Мне кажется конкретно Тарасова всегда высказывалась в пользу присутствия наших атлетов на этой Олимпиаде, в отличие от депутатов и Кремлева.
И при этом поддерживала выплаты тем, кто не поехал, а эти сами заработают, или не заработают.
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Вот бы устроить боксёрский поединок, между Тарасовой и Винер!
До нокаута!
А рефери Губерника. И чтобы, сначала, они обе, случайно, заехали ему в бубен одновременно, а потом друг дружке!
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Своих не бросаем! Победы!
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Если у теннисисток сложная ситуации, то у остальных спортсменов что тогда? То из чего нельзя составить слово "вечность"?..
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Топим за Мирру и Диану!! Как приятно, что они подарили болельщикам такой праздник - хотя бы поболеть за наших в борьбе за золото! Эти эмоции ни с чем не сравнить, и плевать на статус. Для меня лучшее в спорте - это болеть за своих в борьбе за медали на ЧМ, ОИ и подобных турнирах. 💪💪🙏
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Тарасова, как говорится, и вашим и нашим, определись уже!
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