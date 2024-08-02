ISU о вручении бронзовых медалей за командный турнир Олимпиады-2022: «Находимся в контакте с МОК, чтобы определить дальнейшие шаги»

ISU опубликовал заявление по поводу присуждения россиянам бронзы командника.

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня отклонил апелляцию сборной Канады о перераспределении медалей Игр.

«Международный союз конькобежцев (ISU) принял к сведению решение CAS, опубликованное сегодня, об отклонении апелляции, поданной канадскими фигуристами, Skate Canada и Канадским олимпийским комитетом.

Это решение завершает длительный и трудный период для фигуристов, которые проявили огромное терпение и стойкость за последние 29 месяцев. ISU благодарен за то, что эти преданные своему делу спортсмены наконец-то получат должное признание и медали, которых они по праву заслуживают.

Международный олимпийский комитет (МОК) вручит медали золотым и серебряным медалистам во время специальной церемонии, которая состоится в Парке чемпионов в Париже 7 августа 2024 года.

В дополнение к сегодняшнему решению находится в контакте с , чтобы определить дальнейшие шаги для [обладателей] третьего места», – сообщается на сайте ISU.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?