ISU о вручении бронзовых медалей за командный турнир Олимпиады-2022: «Находимся в контакте с МОК, чтобы определить дальнейшие шаги»

Теги сборная России МОК ISU сборная Канады сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 командные соревнования Фигурное катание

ISU опубликовал заявление по поводу присуждения россиянам бронзы командника.

Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня отклонил апелляцию сборной Канады о перераспределении медалей Игр.

«Международный союз конькобежцев (ISU) принял к сведению решение CAS, опубликованное сегодня, об отклонении апелляции, поданной канадскими фигуристами, Skate Canada и Канадским олимпийским комитетом.

Это решение завершает длительный и трудный период для фигуристов, которые проявили огромное терпение и стойкость за последние 29 месяцев. ISU благодарен за то, что эти преданные своему делу спортсмены наконец-то получат должное признание и медали, которых они по праву заслуживают.

Международный олимпийский комитет (МОК) вручит медали золотым и серебряным медалистам во время специальной церемонии, которая состоится в Парке чемпионов в Париже 7 августа 2024 года.

В дополнение к сегодняшнему решению ISU находится в контакте с МОК, чтобы определить дальнейшие шаги для [обладателей] третьего места», – сообщается на сайте ISU. 

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

9 комментариев
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Да не мучайтесь определением дальнейших шагов, просто пригласите Россию на вручение медалей. Не факт, что поедут, но это будет справедливо. ( если в данном случае можно вообще говорить о справедливости).
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Для обладателей третьего места… Что, даже слово Россия не можете из себя выдавить?! Мерзавцы. А Штаты и Японию назвали.
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Ответ Алё? Алёна
наверное по почте пришлют(
Причём по электронной
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наверное по почте пришлют(
+1
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+1
Ответ Алё? Алёна
наверное по почте пришлют(
И слава богу. Жать руки тем, кто не заслужил своих медалей, то еще унижение для наших спортсменов. Видели уже такое в 2002. Спасибо. Насмотрелись.
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Раздумывают как еще унизить Россию
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Если бы бронзу отдали Канаде, то перенесли бы награждение, сделали бы все, чтобы церемония прошла для всех 3 призеров. Не могу представить ситуацию, чтобы МОК не позвал канадцев. И, к сожалению, в то, что позовут Россию, верится слабо.
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Права была Дюамель,--для Канады церемонии не будет!))))
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Ответ Potapson
Причём по электронной
))
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