Федерация фигурного катания Канады: «Уважаем решение CAS относительно распределения медалей командного турнира, хотя и разочарованы»

Федерация фигурного катания Канады выступила с заявлением по поводу решения CAS.

Ранее сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады о перераспределении медалей.

Сборная России в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выиграла на Играх в Пекине золото.

После этого стало известно, что в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре 2021 года, обнаружен триметазидин. Фигуристка была дисквалифицирована, ее результаты на Олимпиаде-2022 аннулированы.

Сборная России переместилась на третье место, золото перешло США, серебро – Японии.

«Skate Canada уважает решение CAS относительно распределения медалей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Хотя мы разочарованы тем, что решение не присуждает Канаде бронзовую медаль, мы поддерживаем усилия и выступления наших спортсменов.

Мы от всего сердца поздравляем золотых и серебряных медалистов из США и Японии. Их исключительные выступления действительно достойны похвалы, и мы отмечаем их достижения вместе с мировым сообществом фигурного катания.

Skate Canada продолжит уделять особое внимание развитию спортсменов, чистому спорту и продвижению ценностей высокого качества, уважения и справедливости в фигурном катании», – говорится в заявлении канадской федерации.