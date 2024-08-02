Федерация фигурного катания Канады: «Уважаем решение CAS относительно распределения медалей командного турнира, хотя и разочарованы»

Теги сборная России CAS сборная Канады сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 командные соревнования Федерация фигурного катания Канады Фигурное катание

Федерация фигурного катания Канады выступила с заявлением по поводу решения CAS.

Ранее сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады о перераспределении медалей. 

Сборная России в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выиграла на Играх в Пекине золото.

После этого стало известно, что в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре 2021 года, обнаружен триметазидин. Фигуристка была дисквалифицирована, ее результаты на Олимпиаде-2022 аннулированы. 

Сборная России переместилась на третье место, золото перешло США, серебро – Японии.  

«Skate Canada уважает решение CAS относительно распределения медалей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Хотя мы разочарованы тем, что решение не присуждает Канаде бронзовую медаль, мы поддерживаем усилия и выступления наших спортсменов.

Мы от всего сердца поздравляем золотых и серебряных медалистов из США и Японии. Их исключительные выступления действительно достойны похвалы, и мы отмечаем их достижения вместе с мировым сообществом фигурного катания.

Skate Canada продолжит уделять особое внимание развитию спортсменов, чистому спорту и продвижению ценностей высокого качества, уважения и справедливости в фигурном катании», – говорится в заявлении канадской федерации. 

20 комментариев
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Захотели под шумок отхватить бронзу, но никаких оснований для этого не было.
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Ответ Маргарита Михайловна
Поздравляем Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с заслуженной и честной бронзой!
Эти ребята заслуженно завоевали золото ОИ, но из-за одной девочки получили только бронзу....
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Ответ Katerina Sunny
Захотели под шумок отхватить бронзу, но никаких оснований для этого не было.
опыт есть как золото на халяву отхватывать, думали и тут прокатит
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Какие достижения вместе с мировым сообществом они отмечают? Как полировать лед пятой точкой и заехать на золото?
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+10
А они не хотят поздравить чистых атлетов из России? Не хочется ругаться, но они напросились сами, уроды.
+12
-6
+6
А чего разочарованы то? Вы даже в полном составе третьими не стали, в отличие от наших!!
+9
-3
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Поздравляем Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с заслуженной и честной бронзой!
+13
-9
+4
Где там наша любимая Меган? Откачивают на скорой?
+7
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+1
Все знают, кто завоевал золото, а кого натянули
+3
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Дюамель там в обморок от разочарования не упала?
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Разочарованы? Хотя им не в первой хитростью и интригами получать незаслуженные медали.
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