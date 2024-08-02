Федерация фигурного катания Канады: «Уважаем решение CAS относительно распределения медалей командного турнира, хотя и разочарованы»
Федерация фигурного катания Канады выступила с заявлением по поводу решения CAS.
Ранее сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию сборной Канады о перераспределении медалей.
Сборная России в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выиграла на Играх в Пекине золото.
После этого стало известно, что в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой в декабре 2021 года, обнаружен триметазидин. Фигуристка была дисквалифицирована, ее результаты на Олимпиаде-2022 аннулированы.
Сборная России переместилась на третье место, золото перешло США, серебро – Японии.
«Skate Canada уважает решение CAS относительно распределения медалей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Хотя мы разочарованы тем, что решение не присуждает Канаде бронзовую медаль, мы поддерживаем усилия и выступления наших спортсменов.
Мы от всего сердца поздравляем золотых и серебряных медалистов из США и Японии. Их исключительные выступления действительно достойны похвалы, и мы отмечаем их достижения вместе с мировым сообществом фигурного катания.
Skate Canada продолжит уделять особое внимание развитию спортсменов, чистому спорту и продвижению ценностей высокого качества, уважения и справедливости в фигурном катании», – говорится в заявлении канадской федерации.