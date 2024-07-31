МОК о награждении за командник Олимпиады-2022 в Париже: «От России никто не будет участвовать. Будет вручение золота и серебра»

Теги сборная России МОК CAS сборная Канады сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 Олимпиада-2024 Марк Адамс Фигурное катание

МОК сообщил, что в Париже вручат только золото и серебро за командник Игр-2022.

Награждение за командный турнир фигуристов на пекинской Олимпиаде пройдет 7 августа в Париже.

«Кто будет участвовать от России, чтобы получить бронзу? Никого. Будет вручение золота и серебра», – сказал директор по коммуникациям Марк Адамс на брифинге МОК.

Золотые медали вручат команде США, серебряные – Японии. 

Первое место в команднике заняла сборная России, однако из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой лишилась его и опустилась на третье. Россиянам присудили бронзу.

Апелляция России на лишение первого места была отклонена. 

На данный момент CAS также рассматривает апелляцию от сборной Канады, которая заняла в командном турнире четвертое место и требует лишить россиян бронзы. Сроки решения по этому вопросу пока не называются. 

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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22 комментария
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А бронза что отдельное награждение будет? Или так спешим вручить золото США что нет времени ждать
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Отвратительный персонаж
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Кто будет участвовать в награждении китайских пловцов? Которые наверняка возьмут медали.
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Ох МОК, на коленях будете золото Штатам вручать, с извинениями) Карикатурное награждение
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Ответ Alexander Tryapyshko
А мы золотые медали возвращали что ли?
Награждения медалями не было, чтобы было что возвращать.
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Это просто... слов даже не хватает
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А мы золотые медали возвращали что ли?
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Пока не решат вопрос по апелляции Канады - ничего Россия не получит (
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Ответ Ozz99
Естественно, там геи, трансы, а вода какая грязная в Сене, видели? Помимо того, бронзу ещё могут отдать канадцам.
При чём вы факты перечислили=)
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Ответ Блинчик
Нет. Жалко, что у них пытаются отнять заслуженную бронзу и торжественную церемонию награждения.
Какая заслуженная бронза? Они настолько плохи, что проиграли бы составу шоу Ледниковый период.
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Им угрожает опасность?)
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поди ж ты и радоваться будут как будто взаправду победили?
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Ответ Блинчик
Жалко канадцев.((
Жалеть о том что они были настолько плохи, что не могли вчетвером победить троих по баллам?
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Ответ Alexander Tryapyshko
А мы золотые медали возвращали что ли?
Написано же - бронза. Если канадцы не отсутдят.
+1
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