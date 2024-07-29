Медали командного турнира фигуристов на ОИ-2022 вручат 7 августа в Париже: золото – США, серебро – Японии, за бронзу спорят в суде Россия и Канада
Награждение за командный турнир фигуристов ОИ-2022 пройдет 7 августа в Париже.
Об этом сообщили на брифинге МОК в рамках Олимпиады-2024, передает корреспондент Sports Наталья Марьянчик.
Золотые медали вручат команде США, серебряные – Японии.
Первое место в команднике заняла сборная России, однако из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой лишилась его и опустилась на третье. Россиянам присудили бронзу.
Апелляция России на лишение первого места была отклонена.
На данный момент CAS также рассматривает апелляцию от сборной Канады, которая заняла в командном турнире четвертое место и требует лишить россиян бронзы. Сроки решения по этому вопросу пока не называются.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
Они накатали, а дальше кто-то не смог придумать версию лучше дедушкиного десерта и защиту слили. Хорошо ещё, что бронзу могут получить - хоть так.
Ведь это её решение было