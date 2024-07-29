Медали командного турнира фигуристов на ОИ-2022 вручат 7 августа в Париже: золото – США, серебро – Японии, за бронзу спорят в суде Россия и Канада

Теги сборная России CAS сборная Канады сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Награждение за командный турнир фигуристов ОИ-2022 пройдет 7 августа в Париже.

Об этом сообщили на брифинге МОК в рамках Олимпиады-2024, передает корреспондент Sports Наталья Марьянчик.

Золотые медали вручат команде США, серебряные – Японии. 

Первое место в команднике заняла сборная России, однако из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой лишилась его и опустилась на третье. Россиянам присудили бронзу.

Апелляция России на лишение первого места была отклонена. 

На данный момент CAS также рассматривает апелляцию от сборной Канады, которая заняла в командном турнире четвертое место и требует лишить россиян бронзы. Сроки решения по этому вопросу пока не называются. 

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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20 комментариев
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Спасибо федре, которая на оба проката пихала Валиеву
+22
0
+22
Ответ Tun
Спасибо федре, которая на оба проката пихала Валиеву
Спасибо Валиевой, которая очень любит сладкое с допингом
+7
-1
+6
Ответ ретроградный меркурий
А если до 7 августа не будет решения по апелляции? Бронзу отдельно будут вручать? Клоуны
Изначально ясно, что если бронзу нашим оставят, никакого вручения команде отстранённой страны не будет. В лучшем случае - пришлю в федру. Коробки, я так понимаю, всем командам вручили ещё в Пекине. Так что, пришлют россыпью, в общем пакете.
+7
-2
+5
Ответ Tun
Они накатали на золото, команда была очень хороша, с Трусовой/Щербаковой не было бы вопросов
Ключевое здесь "бы".
Они накатали, а дальше кто-то не смог придумать версию лучше дедушкиного десерта и защиту слили. Хорошо ещё, что бронзу могут получить - хоть так.
+5
0
+5
Ответ Железная Леди
надеюсь, Ребят не лишат заслуженного.
Уже лишили
+6
-2
+4
А если до 7 августа не будет решения по апелляции? Бронзу отдельно будут вручать? Клоуны
+5
-3
+2
Я уже писал ранее,что все те, кто виновен в произошедшем с нашей сборной теперь пытаются обелить себя. Не сомневаюсь, что Канаде попытаются отдать бронзу, тем более, Россия, по-сути, не участвует, лишь несколько нейтральных атлетов, а канадцы вот они рядом! До чего погано на душе!
+3
-1
+2
Из-за одной допингистки Валиевой пострадала команда и вся страна!
+3
-2
+1
Ответ Tun
Уже лишили
Лишили с баллами Валиевой. Но они и без её баллов накатали на бронзу - вот это сейчас коробит канадцев.
+2
-1
+1
Ответ Tun
Спасибо федре, которая на оба проката пихала Валиеву
Спасибо тутберидзе тогда ещё

Ведь это её решение было
+2
-1
+1
Ответ Маргарита Михайловна
Из-за одной допингистки Валиевой пострадала команда и вся страна!
Валиеву еще в ГосДуму посадят через 3 года и она будет принимать законы примерно как Шипулин )) так чтобы простому люду и другим спортсменам хорошо не жилось )) И возраст пенсионный еще повысит )) научат кнопочку нажимать ))
+1
0
+1
надеюсь, Ребят не лишат заслуженного.
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0
Ответ Marya Y
Лишили с баллами Валиевой. Но они и без её баллов накатали на бронзу - вот это сейчас коробит канадцев.
Они накатали на золото, команда была очень хороша, с Трусовой/Щербаковой не было бы вопросов
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0
Ответ Tun
Уже лишили
ну за это спасибо лучшему тренеру. Или вы знаете больше?
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Ответ Железная Леди
надеюсь, Ребят не лишат заслуженного.
По чесноку канадские ребята честно завоевали бронзу и должны также поучаствовать в церемонии награждения. Но, похоже, канадцы станут самыми большими пострадавшими в этой истории.
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