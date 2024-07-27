Тарасова об Олимпиаде: «Смотрела церемонию открытия, было очень красиво. Не буду сравнивать с Играми в Сочи, все наше всегда лучше»

Теги Татьяна Тарасова Сочи-2014 открытие Олимпиада-2024 Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала красивой церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Я буду смотреть Олимпиаду, если удастся. Я хотела бы посмотреть гимнастику, легкую атлетику, плавание, прыжки в воду. Вчера смотрела церемонию открытия, было очень красиво.

Много критики в сторону церемонии? Ну кто критиковал [момент] с перевернутым олимпийским флагом… Ну так у них получилось.

Я не буду сравнивать ОИ‑2024 с Играми в Сочи, все наше всегда лучше, у них открытие было очень красивое», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной

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31 комментарий
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А мне больше понравился Париж своим креативом, представление стран-участниц на Сене - гениальная задумка !
+51
-23
+28
Ответ карабашка
Уважуха,Татьяна Анатольевна.Это было действительно красиво и масштабно.
Особенно " тайная вечеря "из трансгендеров
+21
-4
+17
Москва-80 лучше чем Сочи
+16
-3
+13
Ответ Илья Павлоцкий
А мне больше понравился Париж своим креативом, представление стран-участниц на Сене - гениальная задумка !
В чем гениальность то? https://forpost-sz.ru/a/2024-06-25/novye-lyudi-otkryli-municipalnuyu-kampaniyu-v-peterburge-s-vody
+17
-7
+10
Ответ Железная Леди
Было нетрадиционно и это хорошо. Новое не все воспринимают. Опять же обида за Россию. Уже то, что это мероприятие могли видеть сотни тысяч зрителей , а не десято тысяч на трибунах стадиона, уже хорошо. Народ ждал зрелище, народ его получил.
Лгбтэшники - это не весь народ) мееьшинство хотело такого зрелища, оно его получило. Здравомыслящие люди просто в шоке от этой бесовщины.
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+8
Не буду сравнивать, но наше лучше)
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В Сочи реально было грандиозное открытие в плане представления миру своей российской истории и культуры, в том числе через великих людей и достижения
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Мне вообще запомнилось открытие ОИ в Лондоне. Это было свежо, вечело, не пафосно, в меру иронично, с отсылками к культуре и истории страны.
В Париже очень хороша была сама идея, спортсмены в лодках, очень атмосферно. Селин Дион - до мурашек! К тому же, моя любимая песня) Но мне все испортила фриковатая повесточка. Тайная вечеря с лгбт... Это за гранью всех граней. Почему-то не стали над пророком Мохаммедом измываться (догадывались, какой мог бы быть скандал с мусульманскими странами). И обезглавленная Мария-Антуанетта - такая себе ирония.
+8
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"От тебя ж - один бедлам,
Стыд царю, конфуз послам!
Я давно антиресуюсь,
Ты не засланая к нам?.."(с)
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На каждом открытии есть очень красивые моменты.Мне в Париже много всего понравилось,не хватило фейерверков после зажжения огня.
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Всё равно ничто не затмит китайских барабанщиков 2008!
+4
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+1
Наше всегда лучше.
Факт !
+14
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Ответ Илья Павлоцкий
А мне больше понравился Париж своим креативом, представление стран-участниц на Сене - гениальная задумка !
Ежегодные Алые паруса в Питере в голосину
+6
-5
+1
Синдром старика байдена налицо
+2
-2
0
Ответ Alex Rhea
Всё равно ничто не затмит китайских барабанщиков 2008!
Gojira уже затмила) Долгих лет жизни тому, кто решил пригласить их на церемонию.
+5
-5
0
хорошо, что на свете много людей без большого кругозора - не выкупят отсылки на религиозные темы и тд. Многие просто посмотрели на красочное шоу
+1
-1
0
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