Тарасова об Олимпиаде: «Смотрела церемонию открытия, было очень красиво. Не буду сравнивать с Играми в Сочи, все наше всегда лучше»

Татьяна Тарасова назвала красивой церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.

«Я буду смотреть Олимпиаду, если удастся. Я хотела бы посмотреть гимнастику, легкую атлетику, плавание, прыжки в воду. Вчера смотрела церемонию открытия, было очень красиво.

Много критики в сторону церемонии? Ну кто критиковал [момент] с перевернутым олимпийским флагом… Ну так у них получилось.

Я не буду сравнивать ОИ‑2024 с Играми в Сочи, все наше всегда лучше, у них открытие было очень красивое», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной