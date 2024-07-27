Тарасова об Олимпиаде: «Смотрела церемонию открытия, было очень красиво. Не буду сравнивать с Играми в Сочи, все наше всегда лучше»
Татьяна Тарасова назвала красивой церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.
«Я буду смотреть Олимпиаду, если удастся. Я хотела бы посмотреть гимнастику, легкую атлетику, плавание, прыжки в воду. Вчера смотрела церемонию открытия, было очень красиво.
Много критики в сторону церемонии? Ну кто критиковал [момент] с перевернутым олимпийским флагом… Ну так у них получилось.
Я не буду сравнивать ОИ‑2024 с Играми в Сочи, все наше всегда лучше, у них открытие было очень красивое», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
Олимпиада-2024 открыта! Огонь парит над центром Парижа! Детали уникальной церемонии: яркой и спорной
В Париже очень хороша была сама идея, спортсмены в лодках, очень атмосферно. Селин Дион - до мурашек! К тому же, моя любимая песня) Но мне все испортила фриковатая повесточка. Тайная вечеря с лгбт... Это за гранью всех граней. Почему-то не стали над пророком Мохаммедом измываться (догадывались, какой мог бы быть скандал с мусульманскими странами). И обезглавленная Мария-Антуанетта - такая себе ирония.
Стыд царю, конфуз послам!
Я давно антиресуюсь,
Ты не засланая к нам?.."(с)
Факт !