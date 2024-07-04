Евгений Плющенко: «У Трусовой есть цели и желание доказать, что она еще не сказала последнего слова в фигурном катании»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Александра Трусова Р-Спорт Фигурное катание

Евгений Плющенко высказался о возможном возращении в спорт Александры Трусовой.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной в сентябре. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года. 

«Она накатывает короткую и произвольную программы. У Трусовой есть цели, есть желание доказать, что она еще не сказала последнего слова в фигурном катании.

Решение в любом случае за ней. Саша может вернуться и выступать на хорошем уровне. Девчонка с потрясающим характером, который никуда не делся.

Сейчас приятно с ней работать. Трусова стала взрослее и опытнее, она, наконец-то, начала слушать и слышать тренера. Раньше этого не было, и приходилось тяжеловато», – сказал Плющенко. 

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68 комментариев
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Смотрю, ЯР прёт тяжёлой артиллерией -помолвка, свадьба, теперь и возвратом к соревнованиям не погнушалась (бедные трусоботы, очень жестоко с вами, но привыкайте, что делать).
+36
-6
+30
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Смотрю, ЯР прёт тяжёлой артиллерией -помолвка, свадьба, теперь и возвратом к соревнованиям не погнушалась (бедные трусоботы, очень жестоко с вами, но привыкайте, что делать).
Билеты сами себя не продадут, видимо совсем всё плохо)
+25
-2
+23
Только не забывай, что если каким то чудом она надеется попасть на ои, то тебя она в очередной раз кинет и уйдёт к Этери)))
+25
-3
+22
Он её текущую физ. форму видел? Там вместо одной Саши уже практически две. Без обид.
+21
-3
+18
Тренировки идут 24/7 забыл добавить.
+19
-2
+17
Ооооо, Плющенко подключился. Температуру еще повысили
+17
-3
+14
Ответ Agura
Тренировки идут 24/7 забыл добавить.
...впервые в истории и только у них)
+16
-3
+13
"Трусова стала взрослее и опытнее, она, наконец-то, начала слушать и слышать тренера". То есть дт этого она просто Плющенко не хотела слушать, в этом была проблема. Поэтому ее спортивные результаты у него пошли вниз. А теперь стала послушная
И вообще, какой-то бред. Что за программы она накатывает, кто их ставил, кто ее тренирует официально?
+18
-5
+13
Ответ Элен Карташова
Билеты сами себя не продадут, видимо совсем всё плохо)
Да уж, козырей даже до нового года не придержала.
+16
-3
+13
Яна ,Женя, Астанавитесь, кого вы хотите обмануть, прекращайте делать из девушки, любыми способами, пиар вашего лёд.шоу.
+14
-3
+11
Эйфория от замужества пройдёт, какие-то программы безусловно сможет подготовить. Но я сомневаюсь, что она будет в состоянии прыгать квады. А значит нет шансов против Петросян, Муравьёвой и восстанавливающейся Акатьевой. Но посоревноваться с Фроловой и прочими вполне может.
+11
-1
+10
Забавно Плющенко просуммировал их прошлый опыт сотрудничества. Но, если Трусова таки вернётся к соревнованиям, ставлю на то, что в следующий сезон она опять уйдёт туда, где дают результат.
+12
-3
+9
Ответ Виолент Гошин
Этери нерукопожатна она допингтренер
Тогда и Плющенко нерукопожатный, учитывая дисквалификацию Кисель.
+11
-3
+8
Ну это уже не пиар КП от федры , а пиар шоу рудковских.
+10
-2
+8
Ответ Е...С
У поклонников Тутберидзе беда, беда. Саша не у их любимицы.
Поклонникам Тутберидзе весь этот пиар, связанный с Трусовой банально не нужен.
+8
-1
+7
Впечатление, что спортс позвонил какому- то … Некрасову вроде? « Пропадаем, писать не о чем, подсоби!» Закинули новость, обзвоны, комментарии… радость)
+7
0
+7
Ответ Е...С
Правильно, что Саша агента уволила. Спортсменка просто тренируется и хочет посмотреть получится у нее или нет, а он уже всем рассказал.
так Плющенко сказал тоже самое, что и агент))
ждем когда Саша уволит Плющенко)
+8
-2
+6
Уже все высказались кроме самой Саши. При этом новость была именно о её выступлении в оп, а не где бы там ни было. Плющенко же говорит опять что решение за ней и всё возможно...Как-будто не выступление уже почти в соревнованиях обсуждается, а теоретические возможности возвращения. Конкретики по прежнему нет. А если её нет, то и обсуждать по сути нечего, как и нечего беспокоить звонками столько народу с их ценными мнениями.
+9
-3
+6
а кто ее тренер щас я так не понял?
+6
0
+6
А кто её тренирует?
+7
-1
+6
Ответ Ir_rish
А Саша должна высказаться?
Вообще бы желательно. Про не агента же она сразу написала. А по поводу такой шумихи сегодня молчит. Это конечно обнадёживает всё ещё, тем не менее именно она должна или подтвердить или опровергнуть, а не третьи лица со своими рассуждениями.
+7
-2
+5
Кому только не позвонили и кто только не высказался по тому поводу, кроме самой виновницы этого кипиша.
+5
-1
+4
"Трусова стала взрослее и опытнее, она, наконец-то, начала слушать и слышать тренера". Лихо Плющенко стрелки переводит) Т.е. в неудачах сезона 20-21 виноват не он как тренер, а Трусова, которая не слушала и не слышала тренера)
+7
-3
+4
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Смотрю, ЯР прёт тяжёлой артиллерией -помолвка, свадьба, теперь и возвратом к соревнованиям не погнушалась (бедные трусоботы, очень жестоко с вами, но привыкайте, что делать).
Даю 146%, что скоро будут и специальные прокаты для участия в соревнованиях
+4
-1
+3
Ответ Бильм@н
"Виновницы"? Это Саша что-ли начала этот кипиш?
Я по этому поводу высказался на других ветках. "Виновница кипиша" в коннотации о ком говорят, про кого подняли шумиху. Могла уже и сама прояснить ситуацию, но молчит и чего-то выжидает.
+4
-1
+3
Ответ Katerina Sunny
Пока Плющенко пристраивает не в Испанию, а по бывшим республикам, где есть связи.
Так он и пристраивал до сих пор талантливых и перспективных ноунеймов, а не серебряного призера ОИ и рекордсменку Гиннесса.
+4
-1
+3
Ответ RusVector
К олимпиаде ее будут готовить, ежу понятно! Новая попытка взять золото! Но ведь там и Валиева подтянется! А может и Щербакова опять в самый последний момент выскочит на ЧР в ОИ сезон, чтобы всех опять удивить и опять всем напакостить!
Кому напакостить? Только, если лично вам.
+3
0
+3
Да-да, вот в том и дело, что "на хорошем уровне", который будет намного, намного хуже прежнего.

Не надо ей никуда возвращаться, у нее там Золушка в королевстве фей и впереди еще вагон таких королевств.
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Сегодня новости буквально все высосаны из пальца.
+5
-3
+2
Ответ Ir_rish
Ее можно будет и надежнее пристроить. В Сев. Америку, конечно, не успеют, а к примеру, в Испанию- вполне.
Пока Плющенко пристраивает не в Испанию, а по бывшим республикам, где есть связи.
+3
-2
+1
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