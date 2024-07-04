Евгений Плющенко: «У Трусовой есть цели и желание доказать, что она еще не сказала последнего слова в фигурном катании»

Евгений Плющенко высказался о возможном возращении в спорт Александры Трусовой.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной в сентябре. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года.

«Она накатывает короткую и произвольную программы. У Трусовой есть цели, есть желание доказать, что она еще не сказала последнего слова в фигурном катании.

Решение в любом случае за ней. Саша может вернуться и выступать на хорошем уровне. Девчонка с потрясающим характером, который никуда не делся.

Сейчас приятно с ней работать. Трусова стала взрослее и опытнее, она, наконец-то, начала слушать и слышать тренера. Раньше этого не было, и приходилось тяжеловато», – сказал Плющенко.