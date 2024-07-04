Евгений Плющенко: «У Трусовой есть цели и желание доказать, что она еще не сказала последнего слова в фигурном катании»
Евгений Плющенко высказался о возможном возращении в спорт Александры Трусовой.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной в сентябре. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года.
«Она накатывает короткую и произвольную программы. У Трусовой есть цели, есть желание доказать, что она еще не сказала последнего слова в фигурном катании.
Решение в любом случае за ней. Саша может вернуться и выступать на хорошем уровне. Девчонка с потрясающим характером, который никуда не делся.
Сейчас приятно с ней работать. Трусова стала взрослее и опытнее, она, наконец-то, начала слушать и слышать тренера. Раньше этого не было, и приходилось тяжеловато», – сказал Плющенко.
И вообще, какой-то бред. Что за программы она накатывает, кто их ставил, кто ее тренирует официально?
ждем когда Саша уволит Плющенко)
Не надо ей никуда возвращаться, у нее там Золушка в королевстве фей и впереди еще вагон таких королевств.