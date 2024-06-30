Слуцкая о фигуристках: «Через 10 лет мы будем говорить о других звездах. Другой вопрос, что ты делаешь после, являешься ли ты личностью или просто ходишь и всем улыбаешься»

Ирина Слуцкая задалась вопросом о деятельности фигуристок после спорта.

«Через 10 лет мы будем говорить о других звездах. Другой вопрос, что ты делаешь после и как ты себя реализовываешь, являешься ли ты личностью или просто ходишь и всем улыбаешься.

Ведь мы следим не только за фигуристами, а многими кумирами. Кто-то в твоих глазах падает, кто-то поднимается, кто-то начинает делать что-то новое, кто-то ездит на том, что было до.

У каждого своя жизнь и свой путь. Кто-то становится домохозяйками, а кто-то работает до последнего. Поэтому сравнивать неправильно.

И каждый из нас рад, потому что ты делаешь то, что приносит тебе удовольствие», – сказала двукратная чемпионка мира Слуцкая.

Слуцкая о своем поколении и современных фигуристках: «Мы не можем сравнить Nokia 1996 года с последней моделью крутого смартфона»