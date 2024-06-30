Слуцкая о фигуристках: «Через 10 лет мы будем говорить о других звездах. Другой вопрос, что ты делаешь после, являешься ли ты личностью или просто ходишь и всем улыбаешься»

Теги Ирина Слуцкая сборная России женское катание Фигурное катание

Ирина Слуцкая задалась вопросом о деятельности фигуристок после спорта.

«Через 10 лет мы будем говорить о других звездах. Другой вопрос, что ты делаешь после и как ты себя реализовываешь, являешься ли ты личностью или просто ходишь и всем улыбаешься.

Ведь мы следим не только за фигуристами, а многими кумирами. Кто-то в твоих глазах падает, кто-то поднимается, кто-то начинает делать что-то новое, кто-то ездит на том, что было до.

У каждого своя жизнь и свой путь. Кто-то становится домохозяйками, а кто-то работает до последнего. Поэтому сравнивать неправильно.

И каждый из нас рад, потому что ты делаешь то, что приносит тебе удовольствие», – сказала двукратная чемпионка мира Слуцкая.

Слуцкая о своем поколении и современных фигуристках: «Мы не можем сравнить Nokia 1996 года с последней моделью крутого смартфона»

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7 комментариев
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Ответ Melnikov1968
А кто может определить, личность ты или нет? Иногда дворник делает больше полезных вещей, нежели депутат, который получает в разы больше, но плод работы его не виден.
Дворник всегда делает больше и его работа видна
+5
-2
+3
А кто может определить, личность ты или нет? Иногда дворник делает больше полезных вещей, нежели депутат, который получает в разы больше, но плод работы его не виден.
+3
-2
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Эта Слуцкая собралась быть депутатом в МосГорДуме ?
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Говорит, и знает о чём и про кого.
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Через десять лет мы будем говорить о старых зазвездившихся звездах.
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Шо за намеки
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