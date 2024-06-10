Тарасова о смерти Кэрролла: «Выдающийся тренер. Это огромная потеря и большое горе для федерации США»

Теги Татьяна Тарасова происшествия Мишель Кван сборная США Федерация фигурного катания США Фрэнк Кэрролл Фигурное катание

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Фрэнка Кэрролла.

Американский тренер по фигурному катанию Кэрролл скончался в возрасте 85 лет.

«Мы долгие годы работали вместе. Он с девочками, я – с мальчиками и парами. Он вырастил Мишель Кван и много других фигуристок. Кэрролл – выдающийся тренер. Он мне запомнился чудесным специалистом.

Был тихим, спокойным и прекрасным человеком. Выражаю соболезнования Федерации фигурного катания США. Конечно, это огромная потеря и большое горе для федерации», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Царство небесное 🙏🙏🙏
+3
0
+3
Светлая память...
0
0
0
Я заметила, что возраст ухода выдающихся людей нередко (хотя, конечно, не обязательно) - 37, 42, 84... Словно критический возраст.
Тренер выдающийся. Покойся с миром. Помним.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий