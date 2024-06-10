Тарасова о смерти Кэрролла: «Выдающийся тренер. Это огромная потеря и большое горе для федерации США»

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Фрэнка Кэрролла.

Американский тренер по фигурному катанию Кэрролл скончался в возрасте 85 лет.

«Мы долгие годы работали вместе. Он с девочками, я – с мальчиками и парами. Он вырастил Мишель Кван и много других фигуристок. Кэрролл – выдающийся тренер. Он мне запомнился чудесным специалистом.

Был тихим, спокойным и прекрасным человеком. Выражаю соболезнования Федерации фигурного катания США. Конечно, это огромная потеря и большое горе для федерации», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.