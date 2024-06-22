Дрозд о дуэте с Шичиной: «Работа идет полным ходом. Произвольную программу поставили еще до отпуска, а ритм‑танец создаем сейчас»

Фигурист Павел Дрозд рассказал о постановках новых программ.

Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шичиной. Сезон-2024/25 станет для пары дебютным.

«В начале июня вернулись на лед после отпуска. Выбрали музыку и тему для обеих программ.

Произвольную программу поставили еще до отпуска, а ритм‑танец создаем сейчас вместе с нашими тренерами. Ксения Геннадьевна Румянцева и Екатерина Валерьевна Волобуева всегда отличались интересными постановками.

В общем, работы много и идет она полным ходом», – сказал Дрозд.