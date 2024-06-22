Дрозд о дуэте с Шичиной: «Работа идет полным ходом. Произвольную программу поставили еще до отпуска, а ритм‑танец создаем сейчас»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Елизавета Шичина Фигурное катание

Фигурист Павел Дрозд рассказал о постановках новых программ.

Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шичиной. Сезон-2024/25 станет для пары дебютным.

«В начале июня вернулись на лед после отпуска. Выбрали музыку и тему для обеих программ.

Произвольную программу поставили еще до отпуска, а ритм‑танец создаем сейчас вместе с нашими тренерами. Ксения Геннадьевна Румянцева и Екатерина Валерьевна Волобуева всегда отличались интересными постановками.

В общем, работы много и идет она полным ходом», – сказал Дрозд. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ lepestok
ох уж этот ветреный Паша))) не прощу ему Лизу Шанаеву, как можно было ее кинуть?((
Не Шанаеву, а Лобаду. Такой перспективный дуэт был. А потом всё не то.
+9
0
+9
Дрозд - перелётная птица )
+8
0
+8
Как правило, у Дрозда - начинается лихо, а кончается зря ...
+3
0
+3
Интересно, как долго просуществует эта пара
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий