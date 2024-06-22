Николай Морошкин: «В клубе Москвиной появились две хорошие девочки – Марасанова и Зорина. Они будут кататься под руководством Дмитрия Хромина»

Хореограф Николай Морошкин рассказал, как его команда проводит межсезонье.

Морошкин работает в клубе Тамары Москвиной.

– Май – месяц отпусков. Мы отдыхали, а с первых дней июня все спортсмены тренируются. Кто‑то раскатывает новые коньки, кому-то ставят программы.

В группе парного катания все хорошо, настроение у ребят отличное. Молодым парам ставим программы, их первые пробы будут на ближайшем мастер‑классе в Игоре.

– Как дела у одиночников?

– Петру Гуменнику поставили программу «Онегин». Тема Онегина – новый и интересный опыт. Рассказывать о программе пока нечего, моменты постановки есть в общем доступе. Петр тренируется в спокойном режиме, и сейчас у него есть время на учебу.

Для Николая Угожаева мы с Валерией Чистяковой поставили новую короткую программу и освежили произвольную. Настроение у спортсмена отличное, настрой на новый сезон боевой!

В группе появились две хорошие девочки: Анастасия Марасанова и Валерия Зорина. Кататься они будут под руководством Дмитрия Хромина, – сказал Морошкин.