Николай Морошкин: «В клубе Москвиной появились две хорошие девочки – Марасанова и Зорина. Они будут кататься под руководством Дмитрия Хромина»

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Хореограф Николай Морошкин рассказал, как его команда проводит межсезонье.

Морошкин работает в клубе Тамары Москвиной.

– Май – месяц отпусков. Мы отдыхали, а с первых дней июня все спортсмены тренируются. Кто‑то раскатывает новые коньки, кому-то ставят программы.

В группе парного катания все хорошо, настроение у ребят отличное. Молодым парам ставим программы, их первые пробы будут на ближайшем мастер‑классе в Игоре.

– Как дела у одиночников?

– Петру Гуменнику поставили программу «Онегин». Тема Онегина – новый и интересный опыт. Рассказывать о программе пока нечего, моменты постановки есть в общем доступе. Петр тренируется в спокойном режиме, и сейчас у него есть время на учебу.

Для Николая Угожаева мы с Валерией Чистяковой поставили новую короткую программу и освежили произвольную. Настроение у спортсмена отличное, настрой на новый сезон боевой!

В группе появились две хорошие девочки: Анастасия Марасанова и Валерия Зорина. Кататься они будут под руководством Дмитрия Хромина, – сказал Морошкин. 

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7 комментариев
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Ответ Anneta28
Видимо, Писаренко всё-таки выгнала Марасанову, за ее длинный язык.))
Марасановой повезло удалось уйти от алкашки, радость за неё.
+5
0
+5
В этом сезоне много движухи фигуристов по смене ТШ.
+4
0
+4
Ответ MyCA
Марасановой повезло удалось уйти от алкашки, радость за неё.
А в чем была проблема уйти раньше? Она ее в заложниках держала?
+5
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+4
Вот и у Хромина группа расширяется.
+4
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+3
Видимо, Писаренко всё-таки выгнала Марасанову, за ее длинный язык.))
+5
-2
+3
Ответ Anneta28
А в чем была проблема уйти раньше? Она ее в заложниках держала?
Конца сезона просто подождала и ушла, а ушла потому что ее с не залеченной травмой на лёд гнали, так как она единственная в группе что то выигрывала и делала кассу.
+4
-2
+2
Ответ Max Zdanov
Конца сезона просто подождала и ушла, а ушла потому что ее с не залеченной травмой на лёд гнали, так как она единственная в группе что то выигрывала и делала кассу.
Мне интересно, почему она в прошлом сезоне не ушла, или несколько сезонов назад, раз все так плохо там было.
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