Медведева о фильме про себя: «Пробивала от стыда лоб. Смотришь на 16-летнюю себя и думаешь: что я делаю со своей жизнью?»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева поделилась впечатлениями от документального фильма про нее.

В ноябре 2023-го в кинотеатрах вышел фильм «Медведева против Медведевой».

«Про меня снимали документальный фильм на протяжении почти пяти лет. Там есть и архивные кадры, и кадры из моего совсем раннего детства. Откопали какую-то старую камеру, оцифровали все.

И у меня было условие, чтобы я не видела ни одного кадра из этого фильма раньше премьеры. Я вместе со всеми сидела и смотрела в зале, пробивала себе от стыда лоб.

Моментов, которые не понравились, не было. Но были моменты, когда я еще совсем юная была, и когда мне было стыдно за себя. Когда на 16-летнюю себя смотришь и думаешь: «Господи, что это такое? Что я вообще делаю со своей жизнью?» Но были моменты, которые меня и до слез пробили. Было интересно», – сказала Медведева в эфире шоу «Утро ТНТ».

Мы посмотрели фильм про Медведеву. Что в нем супер, а что очень слабо?

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вроде бы, в 16 лет Евгения регулярно выступала на международных соревнованиях и получала титулы и награды, что ей не нравится?
+27
-2
+25
Ответ девочкитакиедевочки
А что творила в 18 лет после Олимпиады? Помнишь? Помнишь к чему призывала своих «фанатиков» и им же указывала « дверь там»? А были кадры в фильме где награждают возле подъезда картоннодеревянной медалью? Мне вот стыдно за этого человека который придумал это.
Награждение было от поклонников, как чемпионке их сердец, они же не олимпийскую медаль ей вручили, в чем стыд-то?
+37
-15
+22
В 16 лет все делают что-то, о чем потом жалеют. Бывает.
+20
-6
+14
В фильме были забавные моменты с совсем юной Женей. Я догадываюсь, что Женя имела в виду. А вообще, конечно хорошо, что сняли фильм о такой легендарной фигуристке.
+8
-1
+7
Ответ Лека-Лека
Нам тоже было стыдно за Медведеву, когда эту халтуру смотрели
Не пишите за всех) никогда за Женю не было стыдно!! Люблю , горжусь и уважаю😍
+8
-1
+7
Ответ Ghegosh
Вроде бы, в 16 лет Евгения регулярно выступала на международных соревнованиях и получала титулы и награды, что ей не нравится?
В фильме же не только про награды. Там есть кусочки интервью, которые дает юная непосредственная Женя. Ничего стыдного, конечно там нет, забавно если только, как рассуждает маленькая девочка
+8
-2
+6
Ответ Tacciana
Лека-Лека Таки смотрели?)))
А таким как она не надо смотреть. Они и так знают 🤣
+6
0
+6
Ответ Аленка_76
Очень мне понравился фильм!
Мне тоже. Были и забавные и грустные моменты. Думаю, всем, кто смотрел понравилмя фильм
+6
0
+6
Ответ Светлана М
В фильме были забавные моменты с совсем юной Женей. Я догадываюсь, что Женя имела в виду. А вообще, конечно хорошо, что сняли фильм о такой легендарной фигуристке.
Очень мне понравился фильм!
+7
-1
+6
Ответ Лека-Лека
Нам тоже было стыдно за Медведеву, когда эту халтуру смотрели
А нам нет
+11
-5
+6
Ответ Lennuci
Забвение.
Да не переживайте за Женю, помнят ее, любят, ведет себя достойно, талантлива не только в спорте
+9
-4
+5
Ответ JulkaRoZetka
Медведева же давно этот фильм сняла, не актуально вообще
Женя не снимала фильм, о Жене снимали.
+8
-3
+5
Ответ JulkaRoZetka
Медведева же давно этот фильм сняла, не актуально вообще
Если Евгению спрашивают на передаче про этот фильм, значит вопрос и фильм актуальны для аудитории. И да, снимала не Женя, снимали о Жене
+9
-4
+5
Ответ Аленка_76
А нам нет
Лека-Лека
Таки смотрели?)))
+9
-4
+5
Ответ Светлана М
Некоторым "фанатикам" просто необходимо указать где дверь. А то приходят, за руки хватают.
😂👍👏👏👏
+5
0
+5
Ответ JulkaRoZetka
Медведева же давно этот фильм сняла, не актуально вообще
Фильм снимали о Жене, а не сама Женя))
+5
0
+5
Ответ JulkaRoZetka
Медведева же давно этот фильм сняла, не актуально вообще
Медведева фильм сняла? Ну вы даете! 😂
+5
0
+5
Ответ девочкитакиедевочки
А что творила в 18 лет после Олимпиады? Помнишь? Помнишь к чему призывала своих «фанатиков» и им же указывала « дверь там»? А были кадры в фильме где награждают возле подъезда картоннодеревянной медалью? Мне вот стыдно за этого человека который придумал это.
Жене фанаты дарили медаль" Чемпионка наших сердец" с одобрения тренера
+12
-7
+5
Люди, взрослея, всегда смотрят на свои слова и поступки в юном возрасте через призму опыта
+8
-3
+5
Ответ Светлана М
Мне тоже. Были и забавные и грустные моменты. Думаю, всем, кто смотрел понравилмя фильм
Фильм действительно хороший, очень хочется, еще раз посмотреть)
+4
0
+4
Ответ Аврора кубик
Фильм действительно хороший, очень хочется, еще раз посмотреть)
Обещали, что в интернете появится, только когда? Я тоже жду
+4
0
+4
А что творила в 18 лет после Олимпиады? Помнишь? Помнишь к чему призывала своих «фанатиков» и им же указывала « дверь там»? А были кадры в фильме где награждают возле подъезда картоннодеревянной медалью? Мне вот стыдно за этого человека который придумал это.
+37
-33
+4
Ответ Аврора кубик
Не пишите за всех) никогда за Женю не было стыдно!! Люблю , горжусь и уважаю😍
А как может быть стыдно за Женю! Ей гордиться надо, не так много у нас соотечественниц, которые прославили свою страну, ее полюбил весь мир фигурного катания. Лека Лека, которая ограничила ответы, тоже может начинать гордится Женей 😁
+4
0
+4
Ответ девочкитакиедевочки
А что творила в 18 лет после Олимпиады? Помнишь? Помнишь к чему призывала своих «фанатиков» и им же указывала « дверь там»? А были кадры в фильме где награждают возле подъезда картоннодеревянной медалью? Мне вот стыдно за этого человека который придумал это.
Некоторым "фанатикам" просто необходимо указать где дверь. А то приходят, за руки хватают.
+9
-5
+4
Фильм получился в итоге хорошим. И на слезу пробивало в некоторых моментах. А смотреть на себя со стороны, да ещё через несколько лет- это всегда вызывает какие-то эмоции
+8
-5
+3
Сама не смотрела, но мама-то точно смотрела и старые записи передавала ,да и корректировала.
+7
-4
+3
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ещё бы, Матуа не разрешает стыдиться😏
Т.е у меня своего мнения нет?)
Мне не нужно разрешение
+6
-4
+2
Ответ Светлана М
Медведева фильм сняла? Ну вы даете! 😂
Какая Женя талантливая! Уже фильмы снимает🤣
+1
0
+1
Ответ девочкитакиедевочки
А что творила в 18 лет после Олимпиады? Помнишь? Помнишь к чему призывала своих «фанатиков» и им же указывала « дверь там»? А были кадры в фильме где награждают возле подъезда картоннодеревянной медалью? Мне вот стыдно за этого человека который придумал это.
А за двойника Чеботиной на подтанцовке вам не стыдно? Мне вот стыдно, до какой кринжатины скатилась та, которую в свое время назначили ОЧ.
+17
-16
+1
Ответ Лека-Лека
Нам тоже было стыдно за Медведеву, когда эту халтуру смотрели
Хорошо, что самые преданные поклонники Жени, посмотрели фильм, это внушает оптимизм 😅
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий