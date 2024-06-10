Евгения Медведева: «В профессиональном спорте я выиграла фактически все, что можно, а в медиакарьере еще работать и работать. Это для меня пока красный океан»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева сравнила свои успехи в спорте и медиасфере.

– После окончания карьеры вы сохраняете популярность, участвуете в различных проектах, связанных со спортом, модой, ведете ютуб-канал… Как бы вы представились человеку, который никогда не слышал о Евгении Медведевой? Кто вы в первую очередь?

– В первую очередь я бывшая профессиональная фигуристка. И еще не добилась выдающихся результатов в других областях, чтобы хвастаться ими. Даже если бы они и появились, то хвастаться, наверное, в принципе неправильно.

Все-таки в профессиональном спорте я выиграла фактически все, что можно, а в медиакарьере мне еще работать и работать. Это для меня пока красный океан – там очень большая конкуренция, – ответила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.

Также она отметила, что травмы помешали долгой спортивной карьере.

– Что бы вы изменили в своем прошлом, появись такая возможность?

– Ничего. Разве что хотела бы подправить свою спину – из-за проблем с ней мне пришлось уйти из спорта. В моих планах была долгая спортивная карьера, но у моего тела имелись другие планы, – заявила Медведева.

18 комментариев
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Ответ Дмитрий Рабко
Что такое "красный океан" ? Может быть "океан красного" ?
Рынок с высокой конкуренцией в маркетинге
+15
-1
+14
Ответ Ghegosh
"Красный океан" - это какой-то фразеологизм? Или она имела в виду высокую конкуренцию в медиа, что аж до крови?
Красный океан - это сформированный рынок с высокой конкуренцией.
+10
0
+10
Ответ Ghegosh
"Красный океан" - это какой-то фразеологизм? Или она имела в виду высокую конкуренцию в медиа, что аж до крови?
Устоявшееся выражение в бизнесе. Освоенная ниша со своими правилами и рынком, в которую входит новый конкурент и пытается там закрепиться.
+9
-1
+8
Ответ Ghegosh
"Красный океан" - это какой-то фразеологизм? Или она имела в виду высокую конкуренцию в медиа, что аж до крови?
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+8
-1
+7
Ответ Грязный лютик
Комментарий удален модератором
Хватит писать не по теме. Здесь речь о работе в медиа сфере, а вы всё еще в 2018
+10
-3
+7
Понравилось интервью, хорошие ответы.
Женя не считает себя профессионалом,
поэтому сделала свое шоу и потихоньку учится там.
Ну у нее уже отличное получается.
+12
-6
+6
Ответ Грязный лютик
Комментарий удален модератором
У Жени и без золото ОИ огромное количество медалей.
И тема поста не про Олимпиаду
+5
0
+5
Ответ n.newmail123456
Концепция алого и голубого океанов Кима Чана и Рене Моборна. Женя немного перепутала цвета. 🙂
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+6
-2
+4
Ответ n.newmail123456
Концепция алого и голубого океанов Кима Чана и Рене Моборна. Женя немного перепутала цвета. 🙂
Красный океан тоже правильно. Всё от перевода зависит.
+5
-1
+4
Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
вы все еще в 2018?😂 Женя каждый свой титул подтвердила, все годы соревновалась на международных стартах и выиграла все действительно фактически все. Ей есть чем гордиться в спорте
+3
0
+3
Женя дала большое развернутое интервью. Приятно, что старается развивать свое шоу. Здоровья тебе и удачи!
+3
-1
+2
Женя в фигурном катании достигла потрясающего успеха, одна из самых титулованных фигуристок с огромным количеством медалей. Завершив спортивную карьеру, осваивает новое дело, и самое глааное, прогрессирует в этом. Ее шоу Бес комментариев набирает обороты.
+2
0
+2
Ответ n.newmail123456
Концепция алого и голубого океанов Кима Чана и Рене Моборна. Женя немного перепутала цвета. 🙂
нет, Женя правильно сказала.
Красный океан — это сформированный рынок с высокой конкуренцией.
+2
0
+2
Что такое "красный океан" ? Может быть "океан красного" ?
+6
-5
+1
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