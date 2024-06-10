Евгения Медведева: «В профессиональном спорте я выиграла фактически все, что можно, а в медиакарьере еще работать и работать. Это для меня пока красный океан»

Евгения Медведева сравнила свои успехи в спорте и медиасфере.

– После окончания карьеры вы сохраняете популярность, участвуете в различных проектах, связанных со спортом, модой, ведете ютуб-канал… Как бы вы представились человеку, который никогда не слышал о Евгении Медведевой? Кто вы в первую очередь?

– В первую очередь я бывшая профессиональная фигуристка. И еще не добилась выдающихся результатов в других областях, чтобы хвастаться ими. Даже если бы они и появились, то хвастаться, наверное, в принципе неправильно.

Все-таки в профессиональном спорте я выиграла фактически все, что можно, а в медиакарьере мне еще работать и работать. Это для меня пока красный океан – там очень большая конкуренция, – ответила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.

Также она отметила, что травмы помешали долгой спортивной карьере.

– Что бы вы изменили в своем прошлом, появись такая возможность?

– Ничего. Разве что хотела бы подправить свою спину – из-за проблем с ней мне пришлось уйти из спорта. В моих планах была долгая спортивная карьера, но у моего тела имелись другие планы, – заявила Медведева.