Чемпионка мира по бальным танцам Тишова: «У Валиевой исключительный талант. Она глубоко понимает музыку и хореографию»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Чемпионка мира по танцам Ариадна Тишова высказалась о таланте Камилы Валиевой.

«Без сомнения, у Камилы есть исключительный талант. Это касается и спорта, и ее хореографических способностей.

Ее гибкость и пластика на льду завораживают, а умение воплощать в танце образы и выражать эмоции говорят о том, что она глубоко понимает музыку и хореографию.

Я ей желаю успехов в любом деле, какое бы она ни выбрала», – отметила четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам.

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6 комментариев
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Да, много было дано Камиле от природы...
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К чему все эти реверансы?
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Кто ещё похвалит Валиеву за что либо. Разнарядка есть надо работать
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Скучно слышать тупые банальности.
Хотя может Валиевой это и не касается.
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«Без сомнения, у Камилы есть исключительный талант. Это касается и спорта, и ее хореографических способностей. (с)

Это так, исключительно одарённая девочка!
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К чему это она? Причём здесь какая то дисквалифицированная допингистка?
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