Чемпионка мира по бальным танцам Тишова: «У Валиевой исключительный талант. Она глубоко понимает музыку и хореографию»
Чемпионка мира по танцам Ариадна Тишова высказалась о таланте Камилы Валиевой.
«Без сомнения, у Камилы есть исключительный талант. Это касается и спорта, и ее хореографических способностей.
Ее гибкость и пластика на льду завораживают, а умение воплощать в танце образы и выражать эмоции говорят о том, что она глубоко понимает музыку и хореографию.
Я ей желаю успехов в любом деле, какое бы она ни выбрала», – отметила четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам.
Хотя может Валиевой это и не касается.
Это так, исключительно одарённая девочка!