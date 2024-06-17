Чемпионка мира по бальным танцам Тишова: «У Валиевой исключительный талант. Она глубоко понимает музыку и хореографию»

Чемпионка мира по танцам Ариадна Тишова высказалась о таланте Камилы Валиевой.

«Без сомнения, у есть исключительный талант. Это касается и спорта, и ее хореографических способностей.

Ее гибкость и пластика на льду завораживают, а умение воплощать в танце образы и выражать эмоции говорят о том, что она глубоко понимает музыку и хореографию.

Я ей желаю успехов в любом деле, какое бы она ни выбрала», – отметила четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам.