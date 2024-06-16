Валиева станет ведущей на Фестивале русского гостеприимства «Самоварфест»
Фигуристка Камила Валиева станет ведущей на Всероссийском фестивале русского гостеприимства «Самоварфест».
Мероприятие пройдет 16 июня, анонс опубликован на сайте выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Валиева представлена как чемпионка мира по фигурному катанию.
Помимо фигуристки ведущими вечернего концерта также выступят известные блогеры и артисты.
Ахаха, да всей вселенной чемпионка, чего уж там.
Уж добавили бы тогда хоть «среди юниоров».