Валиева станет ведущей на Фестивале русского гостеприимства «Самоварфест»

Фигуристка Камила Валиева станет ведущей на Всероссийском фестивале русского гостеприимства «Самоварфест».

Мероприятие пройдет 16 июня, анонс опубликован на сайте выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Валиева представлена как чемпионка мира по фигурному катанию.

Помимо фигуристки ведущими вечернего концерта также выступят известные блогеры и артисты.