Валиева станет ведущей на Фестивале русского гостеприимства «Самоварфест»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева станет ведущей на Всероссийском фестивале русского гостеприимства «Самоварфест».

Мероприятие пройдет 16 июня, анонс опубликован на сайте выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Валиева представлена как чемпионка мира по фигурному катанию.

Помимо фигуристки ведущими вечернего концерта также выступят известные блогеры и артисты.

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13 комментариев
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Ещё одна талантливая во всех сферах себя пробует. Как скоро там по расписанию подпевки под фанеру, накачанные губищи, бокс, открытие своей школы? После допинга наверно уже ничего не страшно.
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"Валиева представлена как чемпионка мира"

Ахаха, да всей вселенной чемпионка, чего уж там.
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Ответ девочкитакиедевочки
А вот одна случайная чемпионка сидит дома и никем не востребована и приходится папе представлять ее как начищенный самовар.
Вы за Валиеву "болеете" теперь? От Загитовой к ней переметнулись?
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Вчера на КВН её представили как ОЧ и никто не дрогнул!
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"Готовится к поступлению в институт"
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ЧМ? Самоварная чемпионка.
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Прямо краткое пособие: как стать чемпионкой мира, даже не побывав на чемпионате мира.

Уж добавили бы тогда хоть «среди юниоров».
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Желаю Ками провести время прекрасно!!!!
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