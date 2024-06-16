Петр Гуменник анонсировал произвольную программу на тему из «Евгения Онегина»
Призер чемпионатов России по фигурному катанию Петр Гуменник анонсировал новую произвольную программу.
«Настало время представить вам и музыку для произвольной – композицию из фильма «Евгений Онегин».
Спасибо моему постановщику», – написал Гуменник, опубликовав в соцсети фото с хореографом Ильей Авербухом.
Ранее программу по мотивам «Евгения Онегина» также представил фигурист Дмитрий Алиев.
Фото: страница Петра Гуменника