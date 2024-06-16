Петр Гуменник анонсировал произвольную программу на тему из «Евгения Онегина»

Теги сборная России фото мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Призер чемпионатов России по фигурному катанию Петр Гуменник анонсировал новую произвольную программу.

«Настало время представить вам и музыку для произвольной – композицию из фильма «Евгений Онегин».

Спасибо моему постановщику», – написал Гуменник, опубликовав в соцсети фото с хореографом Ильей Авербухом.

Ранее программу по мотивам «Евгения Онегина» также представил фигурист Дмитрий Алиев.

Фото: страница Петра Гуменника

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9 комментариев
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В прошлом сезоне был Майкл Джексон , в этом, видимо будет , Онегин)
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Может все всё-таки Пётр Ильич, вопрошаю с надеждой...У Димы, как я поняла, саундтрек к новейшей фильме...
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Им всем федра дает 10 вариантов саундтрека на выбор, что ли? То Богема у каждого второго, теперь Онегины кучно пошли
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Интересно! Будем посмотреть! А вообще радует то, что катают что то наше, русское! Когда если не сейчас?!
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Ответ Аленка_76
В прошлом сезоне был Майкл Джексон , в этом, видимо будет , Онегин)
В прошлом был Азнавур лидер же
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У Алиева тоже вроде Онегин…
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Петр Первый стал Онегиным Вторым 👍
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