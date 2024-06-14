Тарасова об уменьшении количества прыжков в произвольной: «Судьи что, до семи не могут считать? Нашим девочкам нужно учить больше четверных»
Тарасова высказалась об уменьшении количества прыжков в произвольной программе.
ISU сократил количество прыжковых элементов с семи до шести в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.
«Судьи что, до семи не могут считать?! Полагаю, что это решение неправильное, хотя это и приведет к тому, что все будут разучивать четверные прыжки, чтобы получить большую сумму баллов.
Не думаю, что судьи до семи считать не умеют, поэтому и сокращают произвольные программы до шести прыжков.
А нашим девочкам нужно учить больше четверных прыжков, чтобы даже не думать об этих сокращениях», — сказала Татьяна Тарасова.