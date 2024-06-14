Тарасова об уменьшении количества прыжков в произвольной: «Судьи что, до семи не могут считать? Нашим девочкам нужно учить больше четверных»

Теги Татьяна Тарасова ISU мужское катание женское катание Фигурное катание

Тарасова высказалась об уменьшении количества прыжков в произвольной программе.

ISU сократил количество прыжковых элементов с семи до шести в произвольной программе у одиночников. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.

«Судьи что, до семи не могут считать?! Полагаю, что это решение неправильное, хотя это и приведет к тому, что все будут разучивать четверные прыжки, чтобы получить большую сумму баллов.

Не думаю, что судьи до семи считать не умеют, поэтому и сокращают произвольные программы до шести прыжков.

А нашим девочкам нужно учить больше четверных прыжков, чтобы даже не думать об этих сокращениях», — сказала Татьяна Тарасова. 

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10 комментариев
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"Судьи что, до семи не могут считать?!" - иногда ТАТ не бровь, а в глаз выдает комментарии.
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Каким девочкам? Синицыной и Фроловой? или Яметовой? им бы один выучить.. наша сборная в ЖО вот такая теперь..
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Ответ N-fox
"Судьи что, до семи не могут считать?!" - иногда ТАТ не бровь, а в глаз выдает комментарии.
Наверное, Базылюк, Костылевой и другим юниоркам))
+3
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Ответ Oleandra
Каким девочкам? Синицыной и Фроловой? или Яметовой? им бы один выучить.. наша сборная в ЖО вот такая теперь..
Названным вами девочкам, судя по всему, вряд ли придётся на международке выступать, к сожалению. Но посыпать голову пеплом не стоит. В России создана система, которая исправно будет выдавать топовых фигуристок, владеющих прыжками ультра-си. И чем дальше, тем больше. Ведь сейчас у нас среди тех, кто хочет в перспективе стать топом, только ленивые не осваивают такие прыжки по новисам и юниорам. Не переживайте за комплектацию сборной. Было бы где ей выступать.
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Ответ Oleandra
Каким девочкам? Синицыной и Фроловой? или Яметовой? им бы один выучить.. наша сборная в ЖО вот такая теперь..
Юниорки есть
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Девочкам надо уделять больше времени здоровью, что не ломаться и не уходить на пенсию после 17. Возраст подняли, зачем бейби квады теперь?
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Правильно ТАТ говорит, теперь будет больше сложных прыжков, например вместо 3-го и каскада 3-2 будут исполнять 4-ой или 3А.
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Ответ Elena Bogach
Юниорки есть
ну если только юниорскую сборную сделать главной, то тогда да - есть..
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