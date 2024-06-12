США, Великобритания, Украина и другие страны выступили против сокращения количества прыжков в произвольной программе до шести
Ряд стран на конгрессе ISU выступили против сокращения количества прыжков до шести.
В их числе – США, Британия, Азербайджан, Украина и Израиль.
Основная причина – нежелание снижать зрелищность турниров и/или вносить столь радикальные изменения незадолго до Олимпиады-2026.
Вопрос о сокращении числа прыжков с семи до шести в произвольной программе одиночников входит в пакет предложений по изменению программ.
Ряд стран предложили вывести этот вопрос из общего пакета на отдельное голосование, но предложение отклонили (27 делегатов проголосовали за оставление, 26 – против).
Голосование по пакету перенесли на 13 июня. Оно будет тайным.
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