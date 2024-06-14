Глава ISU: «Мы рассматриваем возможность внедрения искусственного интеллекта в судейство, но это долгосрочный проект»

Теги ISU ТАСС Чжэ Ель Ким Фигурное катание

ISU рассматривает возможность внедрения искусственного интеллекта в судейство.

Об этом заявил глава Международного союза конькобежцев Чжэ Ель Ким.

«Искусственный интеллект – очень интересная тема, многие люди говорят о внедрении новых передовых технологий, включая искусственный интеллект, для облегчения судейства, особенно в фигурном катании, и мы рассматриваем эту возможность.

У искусственного интеллекта огромный потенциал, поэтому мы обсуждали с несколькими технологическими компаниями, как мы можем работать с ними, чтобы внедрить технологию, которая поможет нашим судьям быть более точными, более быстрыми, более гибкими, поэтому мы рассматриваем это, но это долгосрочный проект, технология готова, но мы продолжим работать над этим.

Мы хотим подчеркнуть, что мы смотрим на искусственный интеллект и будущие перспективные технологии, но мы также воспользуемся преимуществами существующих технологий, которые легко доступны».

В этом сезоне мы запускаем новую систему видеорефери с обновленной камерой и аппаратным обеспечением и обновленное программное обеспечение, что предоставит нашим судьям гораздо более четкое изображение, это будет эффективно служить нашим судьям в положительном ключе», – сказал глава ISU. 

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4 комментария
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Интересно было бы, если бы новую систему видеорефери выводили бы и на экран во время трансляции, хотя бы на прыжках.
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Какой искусственный интеллект, они систему голосования электронную не могут наладить в 2024 году. Клоуны
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ИИ - это обработка информации.
А нужны прежде всего дополнительные или более совершенные датчики. Больше камер с разных мест и с хорошим разрешением, может быть, миниатюрные датчики на коньках, чтобы правильно определять число оборотов и ребра. И только после этого ИИ.
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